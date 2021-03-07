Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда

Инцидент произошел в одном из секонд-хендов Полтавы. Фото: скриншот с видео

В Полтаве после открытия секонд-хенда покупатели чуть не столкнули с лестницы охранника, забегая в магазин.

Соответствующее видео распространил в Facebook-сообществе Pavlovsky News.

"Сегодня утром (5 марта. - Gazeta.ua) очевидцы сняли многометровую очередь из людей, которые пытались прорваться в магазин секонд-хенда. Некоторые прохожие, увидев происходящее, не могли сдержать смех", - говорится в посте.

На кадрах видно, как люди спешат зайти в магазин, толкая друг друга на лестнице. Охранник из последних сил держится за перила.

Посмотреть видео можно по ссылке.

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