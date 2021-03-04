Как создать новый гардероб из старых вещей

Стилист утверждает, что шопинг вызывает у людей выброс гормона счастья дофамина, поэтому многие делают необдуманные покупки. Фото: pixabay

Старые вещи в гардеробе надо взять и придумать новый способ, как их комбинировать.

Так можно обновить луки без дополнительных затрат на новую одежду, рассказала модний експерт Ребекка Рой, передает Metro.

По ее словам, вещи могут выглядеть устаревшими в то время, когда есть страх экспериментировать с образами.

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"Достаньте свои любимые предметы гардероба и подумайте, как вы носили их раньше. Скорее всего, вы повторяли одни и те же образы снова и снова. Например, у вас есть любимый блейзер, который вы носите только с брюками в тон. Попробуйте примерить его с различными платьями, добавьте пояс и ожерелье. Вы приятно удивитесь, обнаружив, что старые вещи заиграли новыми красками ", - сказала она.

Стилист утверждает, что шопинг вызывает у людей выброс гормона счастья дофамина, поэтому многие делают необдуманные покупки. Експерт посоветовала использовать этот психологический прием в своих интересах, и подходить с умом как к переосмыслению старого гардероба, так и к приобретению новых вещей.

Есть одна вещь для того, чтобы выглядеть стильно, которую ничем нельзя заменить. Она актуальна во все времена и изменения в моде - это водолазка.Обычно она сделана из качественного материала, без синтетики, что позволяет носить ее долго. Замены водолазки просто нет.