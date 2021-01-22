Дизайнер определил вещь, которая должна быть в гардеробе каждого

Водолазка - это то, что должно быть в гардеробе всегда. Фото: pixabay

Есть одна вещь для того, чтобы выглядеть стильно, которую ничем нельзя заменить.

Она актуальна во все времена и изменения в моде - это водолазка, сообщил украинский дизайнер Андре Тан на странице в Instagram.

Обычно она сделана из качественного материала, без синтетики, что позволяет носить ее долго. По словам модельера, замены водолазки просто нет.

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Если скомбинировать ее с платьем в бельевом стиле, то вид будет поражать.

Также можно совместить кроп-топ и водолазку из различных материалов. Ведь нет смысла одевать и кроп-топ, и водолазку из трикотажа - это может перегрузить образ.

Простой способ "рубашка и штаны" можно дополнить водолазкой и крупными украшениями. Еще лучше, если цвета блузки и рубашки будут контрастировать.

Также водолазка поможет создать монохромный образ. Это будет выглядеть изысканно, элегантно и сделает ноги визуально длиннее.

Фэшн-дизайнеры решили усовершенствовать некоторые образы. Поэтому появились несколько новых трендовых правил, которые должен знать каждый. Одним из них является то, что бежевый - главный тренд. Ранее базовыми цветами считались черный и белый. Теперь добавился и бежевый. Несмотря на свою незаметность, этот цвет имеет дорогой вид.