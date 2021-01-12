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вторник, 12 января 2021 23:46

Назвали новые законы моды, которые должны знать все

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Назвали новые законы моды, которые должны знать все
В мире моды создали новые неписаные правила. Фото: pixabay

Фэшн-дизайнеры решили усовершенствовать некоторые образы.

Поэтому появились несколько новых трендовых правил, которые должен знать каждый, пишет "Уніан".

Одним из них является то, что бежевый - главный тренд. Ранее базовыми цветами считались черный и белый. Теперь добавился и бежевый. Несмотря на свою незаметность, этот цвет имеет дорогой вид.

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Еще одно правило касается изделий из кожи, которые советуют не ассоциировать с пошлятиной. Главным в кожаном образе есть выбор фасона и длины. Платья длины миди, например, стоит выбирать более спокойных оттенков. Образ можно дополнить обувью на массивной подошве, украсить шею цепями.

Жакет - это еще одно платье. Это новое правило которое говорит, что основным в нем есть то, чтобы такой жакет не выглядел вульгарно. Под жакет стоит одеть топик или короткие велосипедки. Но так, чтобы их не было видно.

Также новым трендовым правилом стало разрешение сочетать несочетаемое. Подбирайте одежду, которая не сочетается по цвету. Яркие противоположные оттенки будут выглядеть необычно и очень выигрышно.

Новым трендом этой зимы назвали дубленки. Они пришли на смену удобным пуховикам. Они такие же теплые и легко стираются. При выборе верхней одежды следует обращать внимание на крой

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