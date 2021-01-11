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понедельник, 11 января 2021 18:47

Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
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Тренд зимы 2021 года.
Фото: pinterest.com
Тренд зимы 2021 года.
Тренд зимы 2021 года.
Тренд зимы 2021 года.
Тренд зимы 2021 года.

Новым трендом этой зимы назвали дубленки.

Они пришли на смену удобным пуховикам. Они такие же теплые и легко стираются, сообщает УНИАН.

При выборе верхней одежды следует обращать внимание на крой. Дубленка должна быть оверсайз и приближена к классическим цветам. Это универсальная вещь, которая подойдет под любой стиль.

Также отмечается, что выбирать лучше фасон с длиной ниже колена.

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Острый носок в обуви возвращается в моду в новом году. Также актуальными будут босоножки с цепями и домашние тапочки с мехом.

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