Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы

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Новым трендом этой зимы назвали дубленки.

Они пришли на смену удобным пуховикам. Они такие же теплые и легко стираются, сообщает УНИАН.

При выборе верхней одежды следует обращать внимание на крой. Дубленка должна быть оверсайз и приближена к классическим цветам. Это универсальная вещь, которая подойдет под любой стиль.

Также отмечается, что выбирать лучше фасон с длиной ниже колена.

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Острый носок в обуви возвращается в моду в новом году. Также актуальными будут босоножки с цепями и домашние тапочки с мехом.