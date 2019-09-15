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воскресенье, 15 сентября 2019 18:54

Показали отреставрированный плацкартный вагон
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Реставрируют плацкартные вагоны
Фото: Укрзализныця
Реставрируют плацкартные вагоны
Реставрируют плацкартные вагоны
Реставрируют плацкартные вагоны

В Укрзализныце показали отреставрированный плацкартный вагон.

Ремонт одного вагона стоит 10,5 млн грн, это вдвое дешевле, чем покупка нового. Всего подлежат ремонту около 200 вагонов, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый. В частности, меняется интерьер салона вагона, устанавливаются новые современные окна, полочки, оборудования. В купе для удобства пассажира - дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место, а верхние полки оборудованы защитным бортиком. Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника есть пульт управления системами вагона, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения", - говорится в сообщении.

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Ремонт позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 14 лет.

С отремонтированных вагонов уже сформировали один поезд в Мариуполь, в октябре планируют запустить еще один.

Поезд №247/248 сообщением Житомир - Одесса запустит Укрзализныця. Он будет курсировать с 31 марта 2019 года, - сообщает пресс-служба Укрзализныци. Вагоны будут разных классов, а поезд будет ездить каждый день.

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Дата
15
сентября

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