 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 4239
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1782
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 279
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5148
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5805
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1512
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6273
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10458
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4905
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
11
8
9
7
8
Показали, как девушки используют парней ради идеального фото
Показали, как девушки используют парней ради идеального фото
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне
Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
&quot;Махно играл и гонял гусей&quot; - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Видео
Все видео
Женщина позвонила в полицию, чтобы пожаловаться на грибы в пицце
Женщина позвонила в полицию, чтобы пожаловаться на грибы в пицце
Чиновницу облили кислотой
Чиновницу облили кислотой
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Кольченко встретился с матерью
Кольченко встретился с матерью
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1503
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3078
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 657
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4941
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 720
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 21:55

Показали, как девушки используют парней ради идеального фото
11

  Комментировать

В Instagram множество красивых фото девушек, которые сидят в поле цветов или на фоне других живописных пейзажей. Однако, никто не догадывается, что часто для создания таких снимков, красавицы используют своих мужчин или парней, которые идут на настоящие "жертвы".

Иногда поиск идеального ракурса для фото выглядит довольно забавно: парни вынуждены ложиться на землю, взбираться на деревья или принимать другие странные позы, чтобы сделать фото, которое потом девушка выкладывает в Instagram, передает 24 Канал.

Далее подборка фото, которые были создания благодаря невероятным старанием мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф нашел утку, которая ухаживает за 76 утятами

Показали на что идут мужчины для идеального фото своей половинки. Фото: соцсети
Показали на что идут мужчины для идеального фото своей половинки. Фото: соцсети
Показали на что идут мужчины для идеального фото своей половинки. Фото: соцсети
Показали на что идут мужчины для идеального фото своей половинки. Фото: соцсети
Показали на что идут мужчины для идеального фото своей половинки. Фото: соцсети

Фотограф Герхард ван дер Вестхейзен, 26 лет, с южно-африканского Кейптауна, сделал селфи в глазе змеи. Герхард наткнулся на ядовитую змею бумсланг в садах заповедника дикой природы Санбон, Южная Африка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как девушки используют парней ради идеального фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Началась самая большая репрессивная операция в СССР

В вузах сделали обязательным изучение украиноведческих дисциплин

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 97200
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 57547
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 35481
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 22 Просмотров: 26357
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 21461
Больше всего комментируют
35
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
22
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
6
Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
4
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
Голосов: 22980
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua