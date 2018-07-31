Показали, как девушки используют парней ради идеального фото

В Instagram множество красивых фото девушек, которые сидят в поле цветов или на фоне других живописных пейзажей. Однако, никто не догадывается, что часто для создания таких снимков, красавицы используют своих мужчин или парней, которые идут на настоящие "жертвы".

Иногда поиск идеального ракурса для фото выглядит довольно забавно: парни вынуждены ложиться на землю, взбираться на деревья или принимать другие странные позы, чтобы сделать фото, которое потом девушка выкладывает в Instagram, передает 24 Канал.

Далее подборка фото, которые были создания благодаря невероятным старанием мужчин.

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Фотограф Герхард ван дер Вестхейзен, 26 лет, с южно-африканского Кейптауна, сделал селфи в глазе змеи. Герхард наткнулся на ядовитую змею бумсланг в садах заповедника дикой природы Санбон, Южная Африка.