Показала мурал, который нарисуют на Чернобыльской станции

Фото: facebook.com/ChornobylNPP

Рисунок Валерия Коршунова "Взгляд в будущее" победил в народном конкурсе на лучший эскизный проект мурал-арта "Новое видение Чернобыльской АЭС".

"Жюри, учитывали тематическую соответствие, креативность, художественную целесообразность, инновационность. После подсчета баллов зрительского голосования в Facebook победителем выбрали Валерия Коршунова с работой "Взгляд в будущее", - сообщается на сайте ЧАЭС.

Жюри оценило рисунок в 46 баллов, зрители - в 18. За победу Коршунов получит 5 тыс. грн и двухдневную персональную экскурсию на Чернобыльскую АЭС и в город Припять.

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Всего на конкурс подали 24 работы. Еще 6 эскизов прислали по окончании срока подачи, их не учитывали.

В Украине вышла книга "Чернобыльское досье КГБ". Обнародовали секретные документы об аварии на станции 26 апреля 1986 года. Составители подают до сих пор неизвестные факты - со времен строительства станции до возведения саркофага.