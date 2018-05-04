Поить чудо-зельем 3 раза в день: как отучить ребенка от плохих слов

Психолог Ольга Крамаревич советует ограниться общение детей с людьми, которые используют нецензурные слова. Фото: Сонник

Из всего потока информации маленькие дети лучше запоминают неприличные слова. Часто родители не знают, как отучить их от этого.

Детский психолог Ольга Крамаревич дает несколько советов, как с этим бороться. Их приводит "Сегодня".

1. В первую очередь, спросите ребенка, где он услышал это слово. Может быть, что он услышал совсем другую фразу, которая не является ругательством, но исказил ее на свой детский язык, и получилось что-то неприличное.

2. Проследите за манерами общения в своей семье. Если кто-то из вас ругается в разговоре, тогда несправедливо требовать от ребенка избегать этих слов.

3. Найдите источник, от которого малыш слышит такие слова и, если есть возможность, постарайтесь этот источник "обезвредить" (ограничьте общение, попросите сдерживаться при ребенке).

4. Можно рассказать, что это слово воспитанные люди не говорят, что вам неприятно их слышать. Есть большая вероятность, что это ни к чему не приведет. Но сказать это все-таки стоит.

5. Не акцентирует внимание на высказываниях ребенка. Ни в коем случае не смейтесь, не ругайте ребенка и не стыдите его. Сделайте вид, что этого слова малыш вообще не произносит. Если не обращать внимание, то через день-два ребенок забудет.

Если это способы не помогают, психолог советует попробовать следующее:

1. Продемонстрируйте свое неприятие непристойных выражений. Для этого используйте такие фразы: "Мне не нравятся такие слова", "У нас в семье так не говорят", "Мне неприятно слышать такие слова", "Так говорить неприлично, это может обидеть человека". Интонация должна быть абсолютно спокойной.

2. Позвольте ребенку ругаться, но только в определенном месте. Например, только у мусорного ведра или в туалете. Можно выделить отдельную чашку, в которую ребенок может произнести все неприличные слова (только пить потом с этой чашки не стоит), или отвезти ребенка в поле/в лес, и пусть там говорит все ругательства, которые знает. А вы в это время сохраняйте спокойствие и не показывайте ребенку свои эмоции.

3. Скажите ребенку, что употребление плохих слов – это болезнь, которую нужно лечить компотом из специальных трав. Вместе с малышом купите в аптеке лекарственные травы: тимьян, зверобой, тысячелистник. Дома вместе сварите чудо-зелье. Используйте небольшое количество трав, добавьте меда, несколько капель сиропа от кашля (для большей убедительности). Давайте малышу по 3 чайные ложки этого "зелья" 3 раза в день. За 2-3 дня болезнь пройдет.