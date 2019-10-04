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пятница, 04 октября 2019 23:35

Пограничники задержали контрабанду брендовой одежды на 12 млн грн

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  Украинские пограничники задержали крупную контрабанду брендовой одежды. Фото: ГНСУ
Украинские пограничники задержали крупную контрабанду брендовой одежды. Фото: ГНСУ

Украинские пограничники в пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей задержали грузовик с контрабандой брендовой одежды на 12 млн грн.

Правоохранители узнали заранее о возможной попытке незаконной перевозки товаров. Транспортное средство, которое подозревалось в перевозке контрабанды, направили на углубленный осмотр. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В документах указывалось, что прицепом грузовика Рено из Бельгии везли гуманитарный груз: игрушки, зимнюю одежду, рубашки, зонтики и тому подобное. Все без исключения вещи в грузовике числились как старые. По данным пограничников, их направляли на адрес одного из киевских благотворительных фондов.

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"Уже после открытия грузовика стало понятно, что его содержание не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили около 4 тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8 тыс. единиц товаров с более чем 100 наименований. Сумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн грн", - говорится в сообщении.

 

Сотрудники СБУ изъяли контрабанду ядовитых сильнодействующих агрохимических веществ на сумму 25 млн гривен. Поставки проводились под видом строительных смесей.

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