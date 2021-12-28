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вторник, 28 декабря 2021 14:02

Пограничники получат около $25 млн. помощи от США

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Пограничники получат около $25 млн. помощи от США
Отдельно на строительство границы ГПСУ получит $4,5 млн. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Госпогранслужба зарегистрировала общий с США проект международной технической помощи в размере $20 млн.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Госпогранслужба и посольство США несколько недель назад подписали план совместных действий по реализации проекта. Как отметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины.

"Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи - это потребности, которые мы согласовали со стратегическими партнерами", - подчеркнул Дейнеко.

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Проект должен начаться уже в январе и будет реализован в течение года.

Реципиентами проекта выступают все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

Дейнеко отметил, что на днях также зарегистрировали еще один проект, касающийся развития инфраструктуры границы. Это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в устройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере $4,5 млн.

Новые французские вертолеты получили украинские пограничники в декабре. Три вертолета поступили в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики. В целом Госпогранслужба должна получить 24 вертолета.

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Дата
28
декабря

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