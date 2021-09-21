Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями

В Хмельницком пройдет небольшой дождь, будет облачно и пасмурно. Фото: pixabay.com

21 сентября в Украине продолжится холод. Температура воздуха на севере и западе составит не выше +7...12°С.

Местами в центре и на Харьковщине ожидаются дожди с ливнями, сообщает "Униан". Осадки пройдут и на севере. Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет пасмурно, прогнозируют небольшой дождь и сплошную облачность. Температура воздуха днем составит +7°С.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +10°С.

В Луцке и Виннице - сплошная облачность, пасмурно, но сухо. Днем около +9°С.

В Ровно во вторник также ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Днем столбики термометров достигнут +8°С.

В Тернополе 21 сентября будет сплошная облачность, днем до +10°С и пасмурно.

В Хмельницком пройдет небольшой дождь, будет облачно и пасмурно. Днем термометры покажут +9°С.

В Ивано-Франковске будет сухо и облачно с прояснениями. Днем в пределах +12°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут + 6...15°С, будет облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, днем +13°С.

В Житомире пройдет небольшой дождь. Днем ожидается не выше +7°С и сплошная облачность.

В Черкассах будет стоять облачная погода с прояснениями, днем +9°С.

В Кропивницком температура днем достигнет +10°С, будет пасмурно.

В Полтаве - небольшая облачность и дождь. Температура воздуха в пределах +6...11°С.

В Одессе и Николаеве 21 сентября будет сухо, но облачно с прояснениями, температура днем составит +14°С.

В Херсоне и Запорожье во вторник днем потеплеет до +15°С, небольшая облачность.

В Сумах пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +4...10°С.

В Харькове и Днепре пройдут ливни. В течение дня ожидается небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет немного облачно, +6...14°С.

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В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже возможен снег. Холодные ощущения усилит северо-западный ветер с сильными порывами. Существенно потеплеет лишь в следующие выходные.