Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 369
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1053
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1530
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29475
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1710
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3384
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23985
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1899
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4176
Фото
Все фото
7
6
8
11
7
Стартуют украинско-американские учения Rapid Trident - фото
Стартуют украинско-американские учения Rapid Trident - фото
День ангела 20 сентября - как душевно поздравить именинников
День ангела 20 сентября - как душевно поздравить именинников
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
Видео
Все видео
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 369
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2448
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1125
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 747
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 333
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
вторник, 21 сентября 2021 07:29

Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями

  Комментировать
Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями
В Хмельницком пройдет небольшой дождь, будет облачно и пасмурно. Фото: pixabay.com

21 сентября в Украине продолжится холод. Температура воздуха на севере и западе составит не выше +7...12°С.

Местами в центре и на Харьковщине ожидаются дожди с ливнями, сообщает "Униан". Осадки пройдут и на севере. Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет пасмурно, прогнозируют небольшой дождь и сплошную облачность. Температура воздуха днем составит +7°С.
Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +10°С.
В Луцке и Виннице - сплошная облачность, пасмурно, но сухо. Днем около +9°С.
В Ровно во вторник также ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Днем столбики термометров достигнут +8°С.
В Тернополе 21 сентября будет сплошная облачность, днем до +10°С и пасмурно.
В Хмельницком пройдет небольшой дождь, будет облачно и пасмурно. Днем термометры покажут +9°С.
В Ивано-Франковске будет сухо и облачно с прояснениями. Днем в пределах +12°С.
В Ужгороде столбики термометров покажут + 6...15°С, будет облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, днем +13°С.
В Житомире пройдет небольшой дождь. Днем ожидается не выше +7°С и сплошная облачность.
В Черкассах будет стоять облачная погода с прояснениями, днем +9°С.
В Кропивницком температура днем достигнет +10°С, будет пасмурно.
В Полтаве - небольшая облачность и дождь. Температура воздуха в пределах +6...11°С.
В Одессе и Николаеве 21 сентября будет сухо, но облачно с прояснениями, температура днем составит +14°С.
В Херсоне и Запорожье во вторник днем потеплеет до +15°С, небольшая облачность.
В Сумах пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +4...10°С.
В Харькове и Днепре пройдут ливни. В течение дня ожидается небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет немного облачно, +6...14°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киев пришла метеорологическая осень

В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже возможен снег. Холодные ощущения усилит северо-западный ветер с сильными порывами. Существенно потеплеет лишь в следующие выходные.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 11970
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 9000
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 6111
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 3330
Теракт в университете Перми: число убитых увеличилось
Теракт в университете Перми: число убитых увеличилось
8
 Просмотров: 3096
Общество
Гороскоп на 21 сентября: кому невероятно повезет в лучший день недели
Гороскоп на 21 сентября: кому невероятно повезет в лучший день недели
 Просмотров: 180
Народные приметы 21 сентября - сегодня жгут одеждуа и пачкают руки
Народные приметы 21 сентября - сегодня жгут одеждуа и пачкают руки Просмотров: 297
Сегодня большой праздник - украинцы отмечают Рождество Богородицы
Сегодня большой праздник - украинцы отмечают Рождество Богородицы Просмотров: 405
День ангела 21 сентября - кто сегодня именинник и почему этот день особый
День ангела 21 сентября - кто сегодня именинник и почему этот день особый Просмотров: 162
К "красному" уровню эпидемопасности приближаются четыре области
К "красному" уровню эпидемопасности приближаются четыре области Просмотров: 414
Больше всего комментируют
2
Ультрас "Динамо" жестоко избили болельщиков из детьми
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
1
Свежая Covid-статистика: где больше всего больных
1
Достаньте обогреватель: украинцев огорчили прогнозом
Голосов: 57142
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть