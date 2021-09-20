В Киев пришла метеорологическая осень

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 666
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1368
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29286
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1674
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3123
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23139
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1854
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4131
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 999
Фото
Все фото
4
8
11
6
7
В Киеве заметили огромного кита
В Киеве заметили огромного кита
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
В Киеве перекрыли центральные улицы: как проходит &quot;Марш равенства&quot;
В Киеве перекрыли центральные улицы: как проходит "Марш равенства"
&quot;Евротранс&quot; подарил студентам новое общежитие. Репортаж с церемонии открытия
"Евротранс" подарил студентам новое общежитие. Репортаж с церемонии открытия
Видео
Все видео
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ
"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Сильно проголодался - мужчина пожарил сосиску в вагоне метро
Сильно проголодался - мужчина пожарил сосиску в вагоне метро
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2385
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1062
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 729
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 684
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 540
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
понедельник, 20 сентября 2021 12:22

В Киев пришла метеорологическая осень

  Комментировать
В Киев пришла метеорологическая осень
Среднесуточная температура воздуха снизилась до +12°C. Фото: pixabay.com

В этом году осень пришла на месяц раньше, чем в прошлом году.

Сегодня среднесуточная температура воздуха снизилась до +12°C. В дальнейшем температура воздуха будет снижаться, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода на 20 сентября: Украину накроют дожди

Нынешнее метеорологическое лето началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году. Оно длилось 166 дней, отмечают климатологи.

По климатической норме 1991-2020 годов климатическая осень началась на три дня позже срока. Самая поздняя метеорологическая осень в Киев пришла прошлого года - 15 октября.

В Украине завтра продолжит доминировать холодная погода. Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит не выше +7...12°С. Немного теплее будет на юге, Луганщине, Донетчине и в Днепре с районами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киев пришла метеорологическая осень». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 42156
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 6480
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 5886
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5319
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13
 Просмотров: 4041
Новости Киева
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
 Просмотров: 252
В Киеве заметили огромного кита
В Киеве заметили огромного кита
4
 Просмотров: 882
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
8
 Просмотров: 1368
Мужчина убил мать гантелей
Мужчина убил мать гантелей Просмотров: 459
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
11
 1 Просмотров: 2610
Больше всего комментируют
4
Арестович придумал новое название Украине
2
Во Львове наихудшее отношение к России, наилучшее - в Северодонецке
2
"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
Голосов: 6952
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть