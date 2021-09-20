В Киев пришла метеорологическая осень

Среднесуточная температура воздуха снизилась до +12°C. Фото: pixabay.com

В этом году осень пришла на месяц раньше, чем в прошлом году.

Сегодня среднесуточная температура воздуха снизилась до +12°C. В дальнейшем температура воздуха будет снижаться, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Нынешнее метеорологическое лето началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году. Оно длилось 166 дней, отмечают климатологи.

По климатической норме 1991-2020 годов климатическая осень началась на три дня позже срока. Самая поздняя метеорологическая осень в Киев пришла прошлого года - 15 октября.

В Украине завтра продолжит доминировать холодная погода. Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит не выше +7...12°С. Немного теплее будет на юге, Луганщине, Донетчине и в Днепре с районами.