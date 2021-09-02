Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
2 Просмотров: 900
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 396
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 207
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 1872
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1629
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 7588
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
2 Просмотров: 2529
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
2 Просмотров: 927
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4 Просмотров: 360
Фото
Все фото
24
47
3
8
3
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Фронт с северо-запада принесет сильное похолодание и дожди
Фронт с северо-запада принесет сильное похолодание и дожди
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
Ледяные &quot;яйца&quot;: в Киевской области выпал град аномальных размеров
Ледяные "яйца": в Киевской области выпал град аномальных размеров
Видео
Все видео
Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень
Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 315
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 846
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1872
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 855
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 07:31

Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями

  Комментировать
Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями
2 сентября резко похолодает, пойдут дожди. Фото: pixabay.com

Сегодня, 2 сентября, во всех регионах Украины резко похолодает. На Западе и Севере столбики термометров упадут до +15...18°С, а на Юге и Востоке воздух максимально прогреется до +24°С.

При этом практически по всей Украине пройдут дожди. Кое-где возможны даже ливни и грозы, передает Униан.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +8°С, днем ​​15°С.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +7°С, днем ​​+16°С.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°С, днем ​​+15°С, ливень.

В Ровно в четверг ожидается переменная облачность, ночью +6°С, днем ​​+15°С, ливень.

В Тернополе 2 сентября ночью будет +6°С, днем +​​16°С, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +6°С, днем ​​+15°С, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +9°С, днем ​​+16°С.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +10°С, днем ​​+18°С, дождь.

В Виннице сегодня будет +7...+15°С, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +7°С, днем ​​+14°С, переменная облачность.

В Черкассах сегодня будет дождь, ночью +6°С, днем ​​+16°С.

В Кропивницкому температура ночью будет +7°С, днем ​​+18°С, переменная облачность, дождь.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +8...+17°С, ливень.

В Одессе 2 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°С, днем +​​21°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киев обрушится непогода

В Херсоне в четверг ночью +9°С, днем ​​+22°С, переменная облачность, дождь.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +9°С, днем +​​21°С, небольшой дождь.

В Запорожье сегодня температура ночью +9°С, днем +​​21°С, ясно, ливень.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +6...15°С, сплошная облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°С, днем +​​18°С, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +8°С, днем ​​+19°С, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в четверг будет немного облачно, +9...17°С, ливень.

В Краматорске будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +9°С, днем ​​23°С.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +9°С, днем ​​24°С.

В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима.

В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока. Оно повлечет жару в летний период. Зимы же станут теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украине периодически будут наступать аномальные похолодания с сильным снегом и морозами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 14085
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8092
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 7588
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 1 Просмотров: 5733
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
8
 Просмотров: 3780
Общество
Диаспора - это зеркало, в которое нам стыдно смотреть. Самое интересное в журнале "Країна"
Диаспора - это зеркало, в которое нам стыдно смотреть. Самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 9
Гороскоп на 2 сентября: какие знаки зодиака будут наиболее сварливыми
Гороскоп на 2 сентября: какие знаки зодиака будут наиболее сварливыми
 Просмотров: 387
Названа причина высокой смертности от Covid-19
Названа причина высокой смертности от Covid-19 Просмотров: 756
Приметы и традиции 2 сентября: сегодня хозяйки всячески ублажали мужчин
Приметы и традиции 2 сентября: сегодня хозяйки всячески ублажали мужчин Просмотров: 198
Неизвестные раскопали захоронение жертв Холокоста
Неизвестные раскопали захоронение жертв Холокоста Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
3
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
2
Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G
2
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Голосов: 57049
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть