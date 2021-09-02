Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями

Сегодня, 2 сентября, во всех регионах Украины резко похолодает. На Западе и Севере столбики термометров упадут до +15...18°С, а на Юге и Востоке воздух максимально прогреется до +24°С.
При этом практически по всей Украине пройдут дожди. Кое-где возможны даже ливни и грозы, передает Униан.
Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.
В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +8°С, днем 15°С.
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +7°С, днем +16°С.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°С, днем +15°С, ливень.
В Ровно в четверг ожидается переменная облачность, ночью +6°С, днем +15°С, ливень.
В Тернополе 2 сентября ночью будет +6°С, днем +16°С, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +6°С, днем +15°С, ливень.
В Ивано-Франковске сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +9°С, днем +16°С.
В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +10°С, днем +18°С, дождь.
В Виннице сегодня будет +7...+15°С, небольшой дождь.
В Житомире в четверг будет ночью +7°С, днем +14°С, переменная облачность.
В Черкассах сегодня будет дождь, ночью +6°С, днем +16°С.
В Кропивницкому температура ночью будет +7°С, днем +18°С, переменная облачность, дождь.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +8...+17°С, ливень.
В Одессе 2 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°С, днем +21°С.
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В Херсоне в четверг ночью +9°С, днем +22°С, переменная облачность, дождь.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +9°С, днем +21°С, небольшой дождь.
В Запорожье сегодня температура ночью +9°С, днем +21°С, ясно, ливень.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +6...15°С, сплошная облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°С, днем +18°С, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +8°С, днем +19°С, переменная облачность, дождь.
В Симферополе в четверг будет немного облачно, +9...17°С, ливень.
В Краматорске будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +9°С, днем 23°С.
В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +9°С, днем 24°С.
В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима.
В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока. Оно повлечет жару в летний период. Зимы же станут теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украине периодически будут наступать аномальные похолодания с сильным снегом и морозами.
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