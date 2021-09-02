Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями

2 сентября резко похолодает, пойдут дожди. Фото: pixabay.com

Сегодня, 2 сентября, во всех регионах Украины резко похолодает. На Западе и Севере столбики термометров упадут до +15...18°С, а на Юге и Востоке воздух максимально прогреется до +24°С.

При этом практически по всей Украине пройдут дожди. Кое-где возможны даже ливни и грозы, передает Униан.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +8°С, днем ​​15°С.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +7°С, днем ​​+16°С.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°С, днем ​​+15°С, ливень.

В Ровно в четверг ожидается переменная облачность, ночью +6°С, днем ​​+15°С, ливень.

В Тернополе 2 сентября ночью будет +6°С, днем +​​16°С, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +6°С, днем ​​+15°С, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +9°С, днем ​​+16°С.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +10°С, днем ​​+18°С, дождь.

В Виннице сегодня будет +7...+15°С, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +7°С, днем ​​+14°С, переменная облачность.

В Черкассах сегодня будет дождь, ночью +6°С, днем ​​+16°С.

В Кропивницкому температура ночью будет +7°С, днем ​​+18°С, переменная облачность, дождь.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +8...+17°С, ливень.

В Одессе 2 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°С, днем +​​21°С.

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В Херсоне в четверг ночью +9°С, днем ​​+22°С, переменная облачность, дождь.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +9°С, днем +​​21°С, небольшой дождь.

В Запорожье сегодня температура ночью +9°С, днем +​​21°С, ясно, ливень.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +6...15°С, сплошная облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°С, днем +​​18°С, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +8°С, днем ​​+19°С, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в четверг будет немного облачно, +9...17°С, ливень.

В Краматорске будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +9°С, днем ​​23°С.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +9°С, днем ​​24°С.

В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока. Оно повлечет жару в летний период. Зимы же станут теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украине периодически будут наступать аномальные похолодания с сильным снегом и морозами.