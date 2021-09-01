Фронт с северо-запада принесет сильное похолодание и дожди

2 сентября холодный фронт с северо-запада принесет в Украину холодный воздух и дожди.

Ощутимо посвежеет завтра в большинстве областей, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В течение дня ожидается +13...18°С.

"Осень пришла - а, следовательно, задвигались активнее холодные атмосферные фронты. На рубеже сезонов ветер почувствовал себя увереннее. Сентябрь призывает к осенней дисциплине после летнего беззаботного ничегонеделания. Но будет еще солнце и теплые деньки. Однако завтра все же не пренебрегайте прогнозом. Ждите похолодания, дождей и ветра", - говорится в сообщении.

Теплее окажется на юге, в Днепре с районами, а также в Донецкой и Луганской областях, где ожидается температура в пределах +20...24°С. Периодические дожди будут идти повсюду. Более интенсивные осадки в этот четверг предполагаются на Левобережье. Прогнозируют и сильный до штормовых порывов ветер северо-западного направления.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в столице не превысит +14...15°С. В Киеве 2 сентября также ожидается сильный ветер, вероятен дождь.

"Еще не привыкли мы к осеннему холоду, к пронизывающему ветру. Надевайте завтра что-то потеплее", - добавила синоптик.

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Сентябрь принесет в Украину переменчивую погоду и осеннюю прохладу. 1 сентября часть Украины зальет дождями. Осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях. В то же время на юге и востоке сохранится теплая и сухая погода.