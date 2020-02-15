Погода на Сретение подготовила сюрприз для разных регионов. Фото - joy-pup.com

Сегодня, 15 февраля, в Украине ожидается переменная погода.

В некоторых регионах страны следует ожидать дождь с мокрым снегом. На юге столбики термометров покажут до +8. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура будет колебаться днем ​​2-5 ° выше нуля. На юге будет теплее - от 4 ° мороза до 8 ° тепла. На Востоке же наоборот температура опустится до -8 ночью.

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Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура от 3 до 5 градусов, ночью опустится до -1.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой погоды ожидать украинцам в летний период этого года. С июня по август в Украине будет прохладно. Однако в конце сезона отметка термометра достигнет +30 градусов.