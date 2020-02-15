Погода на Сретение подготовила сюрприз

 
Ексклюзивы
1/5
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
1 Просмотров: 396
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 1728
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 495
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1152
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 1872
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2286
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4797
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3753
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 846
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8298
Фото
Все фото
23
6
5
6
6
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Видео
Все видео
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
"Не прилетит волшебник в голубом вертолете" – украинцы записали видео из Уханя
"Не прилетит волшебник в голубом вертолете" – украинцы записали видео из Уханя
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 495
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 846
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2394
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1143
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1800
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 207
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
суббота, 15 февраля 2020 09:14

Погода на Сретение подготовила сюрприз

  Комментировать
Погода на Сретение подготовила сюрприз
Погода на Сретение подготовила сюрприз для разных регионов. Фото - joy-pup.com

Сегодня, 15 февраля, в Украине ожидается переменная погода.

В некоторых регионах страны следует ожидать дождь с мокрым снегом. На юге столбики термометров покажут до +8. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура будет колебаться днем ​​2-5 ° выше нуля. На юге будет теплее - от 4 ° мороза до 8 ° тепла. На Востоке же наоборот температура опустится до -8 ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура от 3 до 5 градусов, ночью опустится до -1.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой погоды ожидать украинцам в летний период этого года. С июня по август в Украине будет прохладно. Однако в конце сезона отметка термометра достигнет +30 градусов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погода на Сретение подготовила сюрприз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Сретение Господне: традиции, приметы и что запрещено делать в этот день

Самое читаемое
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука Просмотров: 14976
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
6
 Просмотров: 13653
Нашли документ, который опровергает московский миф о Богдане Хмельницком
Нашли документ, который опровергает московский миф о Богдане Хмельницком Просмотров: 6282
Дубилет анонсировал отмену классической прописки
Дубилет анонсировал отмену классической прописки Просмотров: 6066
До последнего звала на помощь: женщина утонула в болоте
До последнего звала на помощь: женщина утонула в болоте Просмотров: 5553
Общество
Эвакуация украинцев из Китая: премьер назвал дату
Эвакуация украинцев из Китая: премьер назвал дату Просмотров: 108
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 2763
Сретение Господне: традиции, приметы и что запрещено делать в этот день
Сретение Господне: традиции, приметы и что запрещено делать в этот день
 Просмотров: 2709
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
23
 1 Просмотров: 2124
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
 1 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
6
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
2
Почему платежку за газ разделили
2
ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман
2
Зеленский поговорил с Путиным
2
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
Голосов: 48828
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua