Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото

Во Львове на Холме славы прохожий обнаружил подкоп могилы советского агента НКВД Николая Кузнецова.

Подкоп сделали в клумбе позади памятника. Яма сверху прикрыли доской. Об этом рассказывает Zaxid.net.

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Отмечается, что подкоп могли сделать для похищения останков советского агента или для подготовки к подрыву могилы.

Сейчас подкоп засыпали, следов вмешательства почти не заметно.

Надгробную плиту весом почти 300 кг нашли строители в Киеве на ул. Тимирязевской 18 декабря. Она с военного кладбища, закрытого в 1930-х. Заметили надпись: "Генерал-лейтенант Евгений Степанович Спокойский-Францевич. Сконча. 9 июля 1907 г. на 73 году жизни. Мир праху твоему".