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среда, 17 октября 2018 07:53

Почти лето: столбики термометров поднимутся до +24 градусов

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Почти лето: столбики термометров поднимутся до +24 градусов
Повсюду в Украине будет без осадков, солнечно и тепло. Фото: pmg.ua

Погода в Украине в среду, 17 октября, будет солнечной и иногда даже жаркой.

В некоторых регионах температура воздуха поднимется до неожиданных в это время +24 градусов, - сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Ясность антициклона, высота температуры и сухость воздуха радуют бодании листья, легкостью одежды, отсутствием неприятных шапок, пешими комфортными переходами по ухабистым безкалюжних тротуарах.

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Словом, радовать нас такая солнечная теплая погода продолжит и 17 октября

Повсюду в Украине будет без осадков, солнечно и тепло, столбики термометров поднимутся до +17 ... + 22 градусов, местами до +23 ... + 24 градусов.

В Киеве 17 октября будут сухо и тепло, днем ​​около +20 ... + 22 градусов, ночью до +8 ... + 10 градусов.

Прогноз погоды на среду, 17 октября, в городах Украины:

Ужгород - +21 ... + 23

Львов - +19 ... + 21

Ивано-Франковск - +20 .. + 22

Тернополь - +20 ... + 22

Черновцы - +19 ... + 21

Хмельницкий - +20 ... + 22

Луцк - +20 ... + 22

Ровно - +20 ... + 22

Житомир - +21 ... + 23

Винница - +21 ... + 23

Одесса - +21 ... + 23

Николаев - +22 ... + 24

Херсон - +21 ... + 23

Симферополь - +21 ... + 23

Кропивницкий - +21 ... + 23

Черкассы - +21 ... + 23

Чернигов - +21 ... + 23

Суммы - +20 ... + 22

Полтава - +21 ... + 23

Днепр - +22 ... + 24

Запорожье - +22 ... + 24

Донецк - +21 ... + 23

Луганск - +21 ... + 23

Харьков - +21 ... + 23

Киев - +20 ... + 22

Горячие напитки с витаминными добавками идеально подходят для промозглой погоды. Они помогают восстановить силы и укрепить ослабленный иммунитет. Еще один приятный момент: эти коктейли можно пить, не беспокоясь о диете – они отличаются низкой калорийностью и не принесут вреда фигуре.

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Дата
17
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