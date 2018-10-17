Почти лето: столбики термометров поднимутся до +24 градусов

Погода в Украине в среду, 17 октября, будет солнечной и иногда даже жаркой.
В некоторых регионах температура воздуха поднимется до неожиданных в это время +24 градусов, - сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
Ясность антициклона, высота температуры и сухость воздуха радуют бодании листья, легкостью одежды, отсутствием неприятных шапок, пешими комфортными переходами по ухабистым безкалюжних тротуарах.
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Словом, радовать нас такая солнечная теплая погода продолжит и 17 октября
Повсюду в Украине будет без осадков, солнечно и тепло, столбики термометров поднимутся до +17 ... + 22 градусов, местами до +23 ... + 24 градусов.
В Киеве 17 октября будут сухо и тепло, днем около +20 ... + 22 градусов, ночью до +8 ... + 10 градусов.
Прогноз погоды на среду, 17 октября, в городах Украины:
Ужгород - +21 ... + 23
Львов - +19 ... + 21
Ивано-Франковск - +20 .. + 22
Тернополь - +20 ... + 22
Черновцы - +19 ... + 21
Хмельницкий - +20 ... + 22
Луцк - +20 ... + 22
Ровно - +20 ... + 22
Житомир - +21 ... + 23
Винница - +21 ... + 23
Одесса - +21 ... + 23
Николаев - +22 ... + 24
Херсон - +21 ... + 23
Симферополь - +21 ... + 23
Кропивницкий - +21 ... + 23
Черкассы - +21 ... + 23
Чернигов - +21 ... + 23
Суммы - +20 ... + 22
Полтава - +21 ... + 23
Днепр - +22 ... + 24
Запорожье - +22 ... + 24
Донецк - +21 ... + 23
Луганск - +21 ... + 23
Харьков - +21 ... + 23
Киев - +20 ... + 22
Горячие напитки с витаминными добавками идеально подходят для промозглой погоды. Они помогают восстановить силы и укрепить ослабленный иммунитет. Еще один приятный момент: эти коктейли можно пить, не беспокоясь о диете – они отличаются низкой калорийностью и не принесут вреда фигуре.
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