Что выпить, чтобы не болеть - 5 напитков для холодных дней

Эти согревающие напитки порадуют вас своим вкусом и помогут избежать простуды.

Горячие напитки с витаминными добавками идеально подходят для промозглой погоды. Они помогают восстановить силы и укрепить ослабленный иммунитет. Еще один приятный момент: эти коктейли можно пить, не беспокоясь о диете – они отличаются низкой калорийностью и не принесут вреда фигуре, пишет segodnya.ua

Горячий шоколад без сахара

Фото: pixabay.com

Горький шоколад – отличный источник антиоксидантов и минералов.

Ингредиенты:

4 чашки коровьего или несладкого миндального молока

2 палочки корицы, разломанные пополам

1/4 чашки несладкого какао-порошка

60 черного шоколада с содержанием какао не менее 70%, мелко нарезанного

Рецепт приготовления:

Налейте в кастрюлю молоко, добавьте палочки корицы и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь и нагревайте в течение 10 минут. Удалите палочки корицы и процедите молоко.

Добавьте какао-порошок и нарезанный шоколад, энергично помешивайте, пока смесь не станет однородной. Перелейте в кружки и украсьте палочками корицы.

Совет: если вы хотите подсластить напиток, добавьте натуральный сахарозаменитель: мед, кленовый сироп, стевию или нектар агавы.

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Облепиховый напиток

Фото: pixabay.com

Такой напиток служит прекрасным имунностимулирующим средством и показан при простуде и ОРВИ.

Ингредиенты:

2-3 ст.л. ягод облепихи

2 ч.л. меда

вода

долька лимона

Рецепт приготовления:

Размять в чашке ягоды облепихи, залить кипятком, размешать, накрыть блюдцем, дать настояться 5-10 минут. Процедить через сито и долить кипяток. В полученный напиток добавить мед и дольку лимона.

Горячий тодди

Фото: pixabay.com

Из всех алкогольных напитков горячий пунш является одним из самых полезных.

Ингредиенты:

45 мл коньяка, скотча или бурбона

200 мл кипятка

3/4 ст. ложки меда

2 столовые ложки лимонного сока

1 звездочка аниса, й палочка корицы и 3-5 бутонов гвоздики

1-2 тонких ломтика лимона для украшения

Рецепт приготовления:

В термостойком стакане перемешайте бурбон, горячую воду, мед, лимонный сок и специи. Украсьте ломтиками лимона и подавайте.

Латте матча

Фото: pixabay.com

Японский чай матча дарит энергию и способствует потере лишнего веса. Главное в приготовлении этого напитка – не заливать матча кипящей жидкостью.

Ингредиенты:

1 чайная ложка порошка матча

1/4 чашки кипяченой воды

3/4 чашки горячего молока

мед или сахар по вкусу

Рецепт приготовления:

Вскипятите воду и дайте ей немного остыть. Размешайте 1 чайную ложку порошка матча в воде. Подогрейте молоко и соедините с заваркой. Добавьте мед или сахар по вкусу.

Мятный чай

Фото: pixabay.com

Горячий чай с мятой обладает антибактериальными свойствами и поэтому особенно полезен при боли в горле.

Ингредиенты:

4-5 листиков мяты

1 стакан кипятка

мед

Рецепт приготовления:

Сложите промытые листья мяты в чашку и залейте кипятком. Накройте блюдцем и дайте чаю настояться в течение 5-10 минут. Добавьте немного меда или нектара агавы для сладости.

Чешская, американская, немецкая - эти кухни признаны самыми вредными в мире. Основная причина - калорийность. На первом месте по вредности оказалась чешская кухня. Блюда этой национальности преимущественно состоят из жирных продуктов. Например, свинина в собственном соку, картофель в масле. В дополнение, чехи угощают друг друга и всех приезжих пивом. В сочетании с жирами - это очень вредит организму.