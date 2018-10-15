Что выпить, чтобы не болеть - 5 напитков для холодных дней

Эти согревающие напитки порадуют вас своим вкусом и помогут избежать простуды.
Горячие напитки с витаминными добавками идеально подходят для промозглой погоды. Они помогают восстановить силы и укрепить ослабленный иммунитет. Еще один приятный момент: эти коктейли можно пить, не беспокоясь о диете – они отличаются низкой калорийностью и не принесут вреда фигуре, пишет segodnya.ua
Горячий шоколад без сахара
Фото: pixabay.com
Горький шоколад – отличный источник антиоксидантов и минералов.
Ингредиенты:
4 чашки коровьего или несладкого миндального молока
2 палочки корицы, разломанные пополам
1/4 чашки несладкого какао-порошка
60 черного шоколада с содержанием какао не менее 70%, мелко нарезанного
Рецепт приготовления:
Налейте в кастрюлю молоко, добавьте палочки корицы и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь и нагревайте в течение 10 минут. Удалите палочки корицы и процедите молоко.
Добавьте какао-порошок и нарезанный шоколад, энергично помешивайте, пока смесь не станет однородной. Перелейте в кружки и украсьте палочками корицы.
Совет: если вы хотите подсластить напиток, добавьте натуральный сахарозаменитель: мед, кленовый сироп, стевию или нектар агавы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые рассказали, когда полезнее всего пить молоко
Облепиховый напиток
Фото: pixabay.com
Такой напиток служит прекрасным имунностимулирующим средством и показан при простуде и ОРВИ.
Ингредиенты:
2-3 ст.л. ягод облепихи
2 ч.л. меда
вода
долька лимона
Рецепт приготовления:
Размять в чашке ягоды облепихи, залить кипятком, размешать, накрыть блюдцем, дать настояться 5-10 минут. Процедить через сито и долить кипяток. В полученный напиток добавить мед и дольку лимона.
Горячий тодди
Фото: pixabay.com
Из всех алкогольных напитков горячий пунш является одним из самых полезных.
Ингредиенты:
45 мл коньяка, скотча или бурбона
200 мл кипятка
3/4 ст. ложки меда
2 столовые ложки лимонного сока
1 звездочка аниса, й палочка корицы и 3-5 бутонов гвоздики
1-2 тонких ломтика лимона для украшения
Рецепт приготовления:
В термостойком стакане перемешайте бурбон, горячую воду, мед, лимонный сок и специи. Украсьте ломтиками лимона и подавайте.
Латте матча
Фото: pixabay.com
Японский чай матча дарит энергию и способствует потере лишнего веса. Главное в приготовлении этого напитка – не заливать матча кипящей жидкостью.
Ингредиенты:
1 чайная ложка порошка матча
1/4 чашки кипяченой воды
3/4 чашки горячего молока
мед или сахар по вкусу
Рецепт приготовления:
Вскипятите воду и дайте ей немного остыть. Размешайте 1 чайную ложку порошка матча в воде. Подогрейте молоко и соедините с заваркой. Добавьте мед или сахар по вкусу.
Мятный чай
Фото: pixabay.com
Горячий чай с мятой обладает антибактериальными свойствами и поэтому особенно полезен при боли в горле.
Ингредиенты:
4-5 листиков мяты
1 стакан кипятка
мед
Рецепт приготовления:
Сложите промытые листья мяты в чашку и залейте кипятком. Накройте блюдцем и дайте чаю настояться в течение 5-10 минут. Добавьте немного меда или нектара агавы для сладости.
Чешская, американская, немецкая - эти кухни признаны самыми вредными в мире. Основная причина - калорийность. На первом месте по вредности оказалась чешская кухня. Блюда этой национальности преимущественно состоят из жирных продуктов. Например, свинина в собственном соку, картофель в масле. В дополнение, чехи угощают друг друга и всех приезжих пивом. В сочетании с жирами - это очень вредит организму.
Комментарии