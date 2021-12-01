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среда, 01 декабря 2021 08:28

Почти 12 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

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Почти 12 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы &quot;лидируют&quot;
Всего в Украине провели более 15,9 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 11 960 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1088, медработников - 207.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 450 341 лицо. Умерли 86 532 пациента, из них 557 - за последние сутки. Выздоровели 2 972 192 человека, за последние сутки - 26 160, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 103 312 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 48 076, ИФА - 9565. Также сделали 45 671 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 15,9 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1592;
Винницкая область - 608;
Волынская область - 530;
Днепропетровская область - 419;
Донецкая область - 666;
Житомирская область - 214;
Закарпатская область - 409;
Запорожская область - 760;
Ивано-Франковская область - 281;
Киевская область - 704;
Кировоградская область - 135;
Луганская область - 229;
Львовская область - 417;
Николаевская область - 406;
Одесская область - 287;
Полтавская область - 905;
Ровенская область - 485;
Сумская область - 384;
Тернопольская область - 231;
Харьковская область - 613;
Херсонская область - 257;
Хмельницкая область - 586;
Черкасская область - 557;
Черновицкая область - 152;
Черниговская область - 133.

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6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Они будут касаться прежде всего невакцинированных граждан.

В Украине бустерной дозой Covid-вакцины начнут вакцинировать с января 2022 года. В то же время ВОЗ призывает сначала вакцинировать как можно больше населения, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Ориентировочно третью дозу начнут колоть в январе-феврале следующего года. Возможно, и раньше. Это зависит от многих факторов.

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