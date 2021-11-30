Известно, когда в Украине введут бустерные Covid-прививки

Ориентировочно третью дозу начнут колоть в январе-феврале следующего года. Фото: pixabay.com

В Украине бустерной дозой Covid-вакцины начнут вакцинировать с января 2022 года.

В то же время ВОЗ призывает сначала вакцинировать как можно больше населения, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает ВВС News.

"Мы полностью готовы. Вакцин в Украине хватает. Минздрав уже подписал контракты на поставки на следующий год. Хватит и для бустерной, и в случае необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами. Бустер будет, но приоритеты сейчас должны быть расставлены для вакцинации людей, которые вообще не вакцинировались. Чтобы количество иммунизированных людей было больше", - сказал он.

Ориентировочно третью дозу начнут колоть в январе-феврале следующего года. Возможно, и раньше. Это зависит от многих факторов.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут одной дозой вакцинированы по крайней мере 60%, а двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение о запуске бустерного вакцинирования", - добавил Ляшко.

Через три недели в Украине двумя дозами вакцинируют 40% взрослого населения. Но задача Минздрава - 70%, поскольку это защита от тяжелого течения Covid-19.

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6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Больше всего изменения в правилах касаются желтого уровня эпидемической опасности. Бизнес обяжут проверять документы о вакцинации или отрицательном тесте.