В Минздраве рассказали, сколько украинцев полностью вакцинировались против Covid-19

За ноябрь сделали более 6,5 млн Covid-прививок. Фото: pixabay.com

В Украине 35% граждан старше 18 лет полностью вакцинированы от коронавируса. 43% из этой возрастной категории получили первую прививку.

За ноябрь сделали более 6,5 млн Covid-прививок, заявил в понедельник министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"24 миллиона прививок уже сделали в Украине. Больше всего - в ноябре. Правом на защиту воспользовались уже 43% взрослых украинцев, получивших хотя бы одну прививку. Среди возрастной категории 60+ по крайней мере одной дозой вакцинированы более 35% лиц и почти 30% получили полную защиту двумя вакцинами от Covid-19", - сказал Ляшко.

С начала вакцинальной кампании полностью вакцинировали более 10,9 млн человек. На территорию Украины завезли более 34 млн доз вакцины. Сейчас в Украине доступны для вакцинации четыре препарата: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna. По нынешним контрактам ожидаем около 7,2 млн доз Pfizer.

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За сутки 28 ноября в Украине обнаружили 5804 новых больных коронавирусом. Из них детей - 530, медработников - 72. В больницы попали 2082 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 10 477 человек, умерли - 297.