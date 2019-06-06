Почему не требовали принудительной экспертизы на алкоголь подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Когда мальчик еще был жив, их подозревали по статьям о хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений, однако прокуратура переквалифицировала подозрение на статью об умышленном убийстве Фото: golos.ua

Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведения экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной, суббота, 1 июня, и они решили, что суд не работает.

Подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха, заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, рассказывает Общественное.

Когда мальчик еще был жив, их подозревали по статьям о хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений, однако прокуратура переквалифицировала подозрение на статью об умышленном убийстве. Следствие также проверяет версию, что выстрелить мог сын полицейского.

В МВД сообщили об отстранении от выполнения служебных обязанностей руководства подразделения полиции в Переяслав-Хмельницком. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.

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В Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Переяславе-Хмельницком люди вышли на акции, чтобы почтить память застреленного полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова. Главным требованием была отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.

5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова.

Голосеевский районный суд Киева арестовал второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком - Владимира Петровца. Суд постановил держать мужчину под стражей 60 суток, пишет theБабель.