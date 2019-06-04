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вторник, 04 июня 2019 12:18

Арестовали второго полицейского, подозреваемого в убийстве ребенка

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Арестовали второго полицейского, подозреваемого в убийстве ребенка
Суд постановил держать мужчину под стражей 60 суток Фото: rbc.ua

Голосеевский районный суд Киева арестовал второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком - Владимира Петровца.

Суд постановил держать мужчину под стражей 60 суток, пишет theБабель.

Прокурор просил для полицейского 60 суток ареста. Есть риск, что подозреваемый скроется от следствия. По словам прокурора, Петровец отказался от теста на алкоголь.

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Адвокат настаивает на отказе от содержания под стражей, ведь нет ни одного доказательства, что Петровец совершил "хоть один выстрел".

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 полицейский - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний мальчик Кирилл Тлявов. Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы. В понедельник, 3 июня, ребенок умер

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04
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