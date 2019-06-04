Убийство 5-летнего мальчика: одного подозреваемого взяли под стражу

Подозреваемый лейтенант Иван Приходько. Фото: ukrinform.ua

Полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области, взяли под стражу на 2 месяца без права на залог.

Решение вынес Голосеевский суд Киева, сообщает Громадське.

Прокуратура отмечала риски побега подозреваемого, давление на свидетелей, уничтожении вещественных доказательств.

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В ходе следственных экспериментов были допрошены другие свидетели - Петровец и Кривошея, которые находились рядом с Приходько в момент совершения выстрела. В результате него погиб Кирилл Тлявов.

По данным следствия, подозреваемый вместе со знакомыми отдыхал в доме родственников второго подозреваемого Владимира Петровца. В нетрезвом состоянии мужчины имели при себе, вероятно, охотничье ружье калибром 2,6. Дом не был огражден забором. Он расположен в 150 м от места гибели мальчика.

Адвокаты Ивана Приходько отметили, что вменяемая статья неподходящая, так как подозреваемый не имел умысла.

31 мая 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову, играя во дворе. Неподалеку 2 полицейских в нетрезвов виде стреляли по жестянкам в свой выходной день. Ребенок умер в больнице через несколько дней.