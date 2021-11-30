Первый день зимы будет богатым на осадки: где ждать снега

Во Львове в среду также пройдет мокрый снег. Фото: pixabay.com

1 декабря в большинстве областей Украины ожидаются осадки, сухо будет лишь на юге страны.

Температура продолжит снижаться, сообщает "УНИАН". На юге, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет не выше +8°С. Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве - небольшая облачность и мокрый снег. Температура воздуха днем составит +3°С.

Во Львове в среду также пройдет мокрый снег, ожидается небольшая облачность. Днем не выше +3°С.

В Луцке и Тернополе 1 декабря ожидается несколько облачная погода со снегом, днем термометры покажут +2°С.

В Ровно в среду ожидается пасмурная погода и мокрый снег. Днем до +2°С.

В Хмельницком и Виннице также будет пасмурно, сплошная облачность и мокрый снег. Днем будет в пределах +2°С.

В Ивано-Франковске также небольшая облачность, но и небольшой дождь. Температура днем составит +6°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут до +7°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Черновцах в среду - пасмурно, однако сухо и сплошная облачность. Днем воздух прогреется до +6°С.

В Житомире днем в пределах +3°С. Пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах пройдет снег с дождем, ожидается небольшая облачность и дневные +5°С.

В Кропивницком температура днем составит +4°С, небольшая облачность. Пройдет мокрый снег.

В Полтаве также мокрый снег и дождь, температура воздуха будет достигать +2°С.

В Одессе 1 декабря - небольшая облачность. Температура днем поднимется до +8°С.

В Херсоне в среду днем потеплеет до +6°С, ожидается небольшая облачность.

В Николаеве также небольшая облачность, днем до +7°С.

В Запорожье температура днем составит +4°С, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха будет сегодня не выше +1°С. Будет небольшая облачность и снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность и снег. Температура днем до +1°С.

В Днепре температура днем в пределах +3°С, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в среду также небольшая облачность и сильный дождь. Дневная температура в пределах +5°С.

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Зима в Украине начнется снегом. 2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако в выходные снова ожидается похолодание. В столице сегодня ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и "каша", с обеда осадки постепенно будут прекращаться. Ветер западный, порывистый и некомфортный. Ночью в Киеве в пределах 0...-2°С, днем 0...+2°С.