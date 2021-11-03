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среда, 03 ноября 2021 19:50

Переселенцам разрешили оформлять денежную помощь через "Дію"

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Переселенцам разрешили оформлять денежную помощь через &quot;Дію&quot;
Правительство упростило процедуру подачи заявки и назначения такой помощи для ВПЛ. Фото: zoda.gov.ua

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) смогут оформлять денежную помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дія".

Кабмин одобрил проект постановления 3 ноября. Он предусматривает упрощенную процедуру подачи заявки и назначения такой помощи, сообщила пресс-служба Минцифры.

"Проект постановления внедряет две удобные услуги, которые теперь будут доступны на портале "Дія". По электронному заявлению можно будет продолжить получение выплат или прекратить их. Услуга на продление помощи будет доступна тем, у кого не изменились условия ее назначения", - говорится. в сообщении.

Что может влиять на назначение денежной помощи для ВПЛ:

- изменение в составе семьи;
- изменение фактического места жительства;
- изменение данных, подтверждающих личность;
- переселенец или член его семьи находится на полном государственном содержании;
- увольнение и статус безработного трудоспособного члена семьи, включая заявителя;
- приобретение жилья в других регионах, не относящихся к оккупированным территориям или линиям столкновения;
- переселенец или член его семьи владеет средствами, сумма которых превышает 25-кратный размер прожиточного минимума.

Чтобы воспользоваться услугой, ВПЛ должны зайти на портал. Указать в заявке, что ничего не изменилось в документах, или то, что хотят прекратить выплаты пособия. Подписать заявку электронной подписью и отправить.

Приложением "Дія" пользуются уже 9 млн украинцев. В цифровом формате сгенерировали более 5 млн сертификатов о Covid-вакцинации.

Вчера в "Дія" запустили бета-тестирование Covid-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Протестовать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий, подключившихся к электронной системе здравоохранения - ДІЛА, "Эскулаб" и "Смартлаб".

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