"Переговорные позиции должен разрабатывать Верховный главнокомандующий" - эксперт о референдуме

Александр Хара: Кремль может быть доволен и прекратить войну, деокупировав только Донецк и Луганск Фото: Крым Реалии

Ни один референдум не решит те проблемы, которые мы имеем с Россией

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по международным отношениям Александр Хара.

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что допускает проведение референдума по мирных соглашениях с Россией.

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"Кремль может быть доволен и прекратить войну, деокупировав только Донецк и Луганск на условиях ограничения украинского суверенитета. А это неприемлемо для большинства граждан. Россия заставляет вести диалог с террористами так называемых ДНР и ЛНР. Так подсовывает свинью,что не является субъктом переговоров . Переговорные позиции должен разрабатывать Верховный главнокомандующий. Референдум нужен только в случае, если бы он решил дать автономию Донецку и Луганску. Ибо изменение государственного устройства относится исключительно к компетенции народа Украины, согласно Конституции. Если такую ​​идею попытается реализовать, то получит третий Майдан", - говорит Александр Хара.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.