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среда, 19 июня 2019 09:33

ПЦУ обратились к военным священникам

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  Военных священников призвали не принимать никакого участия в мероприятиях, которые разрушают единство Поместной Православной Церкви Украины. Фото: Радио Свобода
Военных священников призвали не принимать никакого участия в мероприятиях, которые разрушают единство Поместной Православной Церкви Украины. Фото: Радио Свобода

ПЦУ опубликовала обращение к военным священникам не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной православной церкви Украины. Такое заявление опубликовано из-за намерений созыва Поместного собора УПЦ Киевского патриархата.

"Решением Священного синода православной Церкви Украины от 15 февраля 2019-го было поддержано пастырскую деятельность военных священников (капелланов) в составе Синодального управления военного духовенства. Таким образом, все капелланы, которые ведут миссионерскую деятельность среди военнослужащих всех силовых структур Украины, являются клириками Объединенной православной церкви Украины и не могут принимать участия в этом собрании", - сообщает пресс-служба Синодального управления военного духовенства Православной церкви Украины.

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Почетный патриарх Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашения на свой Собор.

По словам архиепископа Черниговского и Нежинского ПЦУ, заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зори, своими заявлениями о созыве собора Киевского патриархата почетный патриарх Филарет спасает единство и идентичность Украинской церкви.

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Дата
19
июня

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