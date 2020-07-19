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воскресенье, 19 июля 2020 13:50

Патрульные остановили движение, чтобы перевести утят через дорогу

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Патрульные остановили движение, чтобы перевести утят через дорогу
Поліція зупинила рух на дорозі заради каченят

В Белой Церкви патрульные временно остановили движение транспорта по трассе Киев - Одесса ради стаи утят, которая пыталась ее пересечь.

Соответствующее видео обнародовали на странице патрульной полиции в Facebook.

"Из-за наличия отбойников на дороге животные не могли добраться до поля. Правоохранители остановили поток машин меньше чем на минуту. После чего утята перешли дорогу", - рассказали патрульные.

Хвилинка доброти

Хвилинка доброти від білоцерківських патрульних 😊 Вчорашній день. Спека. Автодорога Київ—Одеса. Уявили? Поліцейські помічають на проїзній частині зграю диких каченят. Через наявність відбійників на дорозі, тварини не могли дістатись до поля. Охоронці порядку зупинили потік машин менш як на хвилину. Після чого каченята перейшли дорогу. Гарних вихідних усім та людяності 😉 #Патрульнаполіція #поліція #ПатрульнаполіціяБілоїЦеркви #patrolpolice #police #policeua #ukraine #cop #patrolpolice_bc

Опубліковано Патрульна поліція Білої Церкви Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

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