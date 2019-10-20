Пашинского привязали к делу Гладковского

Пашинского и Гладковского связали одним делом. Фото: Новое время

Подозрение, предъявленное бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, "имеет определенные связи" с бывшим нардепом Сергеем Пашинским.

"Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским - ред.). Даже подозрение, которое связано с Гладковским, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью телеканалу ICTV.

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему странным, что Пашинский, который был связан с "Укроборонпромом", обвиняется совсем по другому эпизоду, Рябошапка сказал: "Возможно, это может выглядеть странным, но вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться".

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"Мы не анонсируем подозрения или определенные процессуальные решения, но в течение определенного времени я не исключаю, что такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах", - сказал также он.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 октября заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.