  Открыли самый широкий мост в мире

18 марта 1932 года в Сиднейском заливе открыли арочный мост Харбор-Бридж, который до 2012-го считали самым широким в мире. Его ширина составляла 48,8 м.

Первые идеи соединить северный и южный берега залива мостом выдвинул в 1815 году английский архитектор Фрэнсис Гринуэй, однако экономическое развитие Сиднея не позволяло построение такого масштабного проекта.

После окончания Первой мировой войны вопрос строительства моста возник снова. 24 ноября 1922-го парламент Нового Южного Уэльса принял закон Харбор-Бридж, согласно которому проводился тендер на поиск генподрядчика строительства моста. По результатам право строительство моста выиграла английская компания Dorman Long and Co Ltd.

Строительство моста продолжалось с 1925-го до 1932 года. На строительстве работали 2 тыс. человек. 16 рабочих погибли во время работ.

Харбор-Бридж является одной из самых главных достопримечательностей Сиднея. Сегодня на мосту существуют 2 смотровые площадки. На юго-восточном пилоне, на высоте 87 м, расположена смотровая площадка с телескопами. С 1998-го южная половина арки стала открытой для туристов.

Первый металлический мост построили в Великобритании в 1779 году. Высота его прогона составляла около 30 м. Появление железных дорог побудило к созданию мостов, способных выдерживать значительные нагрузки.