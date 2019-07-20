Открыли 9 уголовных дел - как проходит "день тишины" в Украине

Поступило 278 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом

20 июля в правоохранительные органы поступило почти 280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Следственные подразделения открыли 9 уголовных производств.

По состоянию на 15 часов в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях.

"В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов и подкупом избирателей – пять фактов",- сказал заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений, пишет пресс-центр Национальной полиции Украины.



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Больше всего средств на рекламу в Facebook потратила политическая партия "Голос" — $232,3 тыс. Такие результаты промежуточного отчета наблюдения за выборами Гражданской сети ОПОРА, которая опиралась на данные Отчета библиотеки рекламы.