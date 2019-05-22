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Открылась необычная пекарня для мам
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В пекарне работают женщины, которые живут в социальном приюте
Фото: Предоставленно Викторией Федотовой
Не продают выпечку, которая лежит более недели и не добавляют добавок в выпечку
В ассортименте около 10 видов печенья, бисквиты и торты
Продают выпечку через социальные сети и на ярмарках в Днепре
В день выпекают около 30 кг печенья

В Днепре открыли мини-пекарню, где работают женщины, которые переживают тяжелые жизненные обстоятельства и сами воспитывают детей. Об этом Gazeta.ua рассказывает куратор проекта Виктория Федотова. Она вместе с друзьями два года собирала оборудования для пекарни "Мама1". Пекарня сейчас работает при социальном приюте "Рукавичка".

"После интерната девушек надо учить и стирать и ухаживать за ребенком. К сожалению, система не учит женщину быть мамой, - рассказывает Виктория, - Обращаются и женщины, попавшие в трудную ситуацию. Там обучаем профессиональным навыкам, помогаем наладить коммуникацию. Бывают и такие случаи, когда надо просто поддержать человека. Например, когда ребенок заболел и продали все для лечения. Даем возможность переждать у нас, даем время снова встать на ноги".

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В пекарне работают 7 женщин, находящихся в приюте: 5 из них непосредственно выпекают продукцию и 2 убирают и упаковывают изделия. Учит выпекать женщин переселенка технолог, которая сейчас живет в Харькове и на три недели приезжает в приют.

"У женщин гибкий рабочий график, потому что почти у всех есть маленькие дети. Они могут работать тогда, когда ребенок в садике или в школе. Могут и час работать в день. Не каждый работодатель может нормально относиться к таким женщинам. Потому что дети часто болеют, - рассказывает Виктория, - Оплачиваем работу женщин. Можем платить 100 гривен в день. Но мы им покрываем их расходы на транспорт, даем жилье и еду. Стараемся как можно быстрее помочь им, чтобы они могли сами себя обеспечивать. Некоторые идут работать в частные пекарни ".

Автор: Предоставленно Викторией Федотовой
  В день выпекают около 30 кг печенья
В день выпекают около 30 кг печенья

Женщины выпекают около 30 килограммов выпечки. В ассортименте есть 10 видов печенья, бисквитные пирожные, торты "Медовик" и "Наполеон". Килограмм печенья в среднем стоит 60-80 гривен. Дороже печенье "Американо" - 180 гривен за килограмм.

"Все продукция с коротким сроком годности. Не добавляет примесей, продолжают свежесть изделий, используем натуральные ингредиенты. Делаем выпечку домашнего качества и не продаем то, что лежало более недели. Цены как в магазинах. Есть дешевле, есть дороже, что готовим под заказ для ресторанов и используем дорогие продукты, - рассказывает Виктория, - Хотим быть конкурентными, быть на уровне с другими бизнесами ".

Автор: Предоставленно Викторией Федотовой
  Не продают выпечку, которая лежит более недели и не добавляют добавок в выпечку
Не продают выпечку, которая лежит более недели и не добавляют добавок в выпечку

Продают продукцию через социальные сети на страницах "МАМА1" и на ярмарках. Заказ принимают за двое суток. Также могут изготовить срочный заказ с сегодня на сегодня при условии дополнительной оплаты за срочность. Готовые изделия доставляют по Днепру и по почте. При заказе от 500 грн доставка бесплатная.

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"Женщины работают медленнее, чем персонал в частных пекарнях. Бывают такие дни, когда ничего не выпекаем. Человек, который не находится в травматическом состоянии, может какое-то дело за час сделать, а у нас и день могут делать. Но наша самая главная цель - интеграция, а уже потом прибыль, - отмечает Виктория, - Хотели вести доплаты за количество сделанных изделий. Но девушки после интерната сначала не понимают зачем делать быстрее и больше. Они привыкли получать немного, но бесплатно. Это определенный стиль жизни и мировоззрение".

В ближайшее время планируют открыть помещение кафе, где можно было бы приобрести изделия пекарни. Планируется также выпекать хлеб без дрожжей. Сейчас несколько женщин проходят онлайн-обучение у иностранного пекаря.

Автор: Предоставленно Викторией Федотовой
  Планируют открыть кафе и продавать различные виды хлеба
Планируют открыть кафе и продавать различные виды хлеба

Виктория Федотова реализует около десяти различных проектов для помощи женщинам, одни из которых - социальный приют "Рукавичка" в селе Орловщина Днепропетровской области и пекарня "Мама1" при нем. Приют расположен в небольшом доме, там общая кухня, есть игровая комната для детей и отдельные комнаты. За год помогают около 70 женщинам. Мужчины и дети не живут на территории центра.

"Мы верим, что помочь ребенку можно только через родителей, чтобы дети не опускали в интернат. У нас амбициозная цель - чтобы за время пребывания у нас женщина смогла решать свои проблемы, получить специализацию и начала работать, а ребенок попал в нормальную среду , пошла в садик или школу ", - рассказывает Виктория.

В Луцке волонтеры помогают вернуться к полноценной жизни людям после травм, инсультов, операций. Всем, у кого есть проблемы с ногами и мелкой моторикой рук. Пока не берут тяжелые случаи и маленьких детей. Лечат пациентов преподаватели-волонтеры и студенты Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки.

Автор: Анна Деревянко
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