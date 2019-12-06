Отец Ломаченко стал тренером года

Анатолий Ломаченко, отец и тренер украинского чемпиона мира Василия Ломаченко, стал лучшим наставником года по версии WBO.
Об этом сообщили на официальной странице тренера в Facebook.
Награду Анатолию Ломаченко вручили в ходе Конгресса Всемирной боксерской ассоциации в Токио.
Также награду получил Эгис Климас как лучший менеджер года. А глава промоутерской компании Top Rank, представляющая интересы украинском, Боб Арум стал промоутером года.
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Украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко назвали лучшим боксером 2019 года по версии WBO от Всемирного боксерского совета.
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