Отец Ломаченко стал тренером года

Анатолия Ломаченка наградили. Фото: РБК-Украина

Анатолий Ломаченко, отец и тренер украинского чемпиона мира Василия Ломаченко, стал лучшим наставником года по версии WBO.

Об этом сообщили на официальной странице тренера в Facebook.

Награду Анатолию Ломаченко вручили в ходе Конгресса Всемирной боксерской ассоциации в Токио.

Также награду получил Эгис Климас как лучший менеджер года. А глава промоутерской компании Top Rank, представляющая интересы украинском, Боб Арум стал промоутером года.

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Украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко назвали лучшим боксером 2019 года по версии WBO от Всемирного боксерского совета.