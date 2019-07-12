От 2,5 до 5 тысяч квартир: как лучше использовать деньги от отмены парада

Политтехнолог Дмитрий Раимова: Зеленский заявлял, что будет только 5 лет у власти Фото: facebook

Средства для парада лучше использовать на покупку квартир для военных.

Об этом Gazeta.ua рассказал политтехнолог Дмитрий Раимов.

Президент Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. Зато хочет выделить 300 млн грн на премии Украинской военным. Заверил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.

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"У нас были отмены и назначения парада. Это не особенно не меняло ситуацию в государстве. В странах с сильной экономикой во время военно-политических конфликтов парад нужен, чтобы сплотить людей. Показать, что армия наготове. Выполняет идеологическую функцию. Но совсем другая история , когда экономика страны просто не может себе это позволить. После каждого парада в Украине в средствах массовой информации и соцсетях увеличивалось заявлений о том, что средства можно было потратить более рационально. Поэтому позиция президента отвечает настроениям в обществе. Но при мость выплаты премий, лучше приобрести квартиры для военнослужащих. Зеленский заявлял, что будет только 5 лет у власти. За это время за "парадные" средства можно купить от 2,5 до 5000 квартир в зависимости от их местоположения ", - говорит Дмитрий Раимова.

Парад - это символ нашей воюющей нации. Для каждой нормальной стране армия является приоритетом. Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Таран.