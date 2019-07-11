"Плевок в лицо воинам" - эксперт рассказал, почему Зеленский отменил парад

Виктор Таран: отмена парада - это просто популизм перед выборами. Заигрывание с пророссийским электоратом. Фото: Радио Свобода

Парад - это символ нашей воюющей нации. Для каждой нормальной страны армия является приоритетом.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Таран.

"Во время парада весь народ выражает благодарность военным за безопасность и мирное небо над головой. Таким образом мы отдаем дань уважения нашим защитникам. Страна, что воюет, не сможет победить, не уважая свою армию. Отмена парада - это плевок в лицо всем воинам. Зеленский не ориентируется в важных государственных процессах, не понимает всего символизма парада ко Дню Независимости. Из-за своей неосведомленности наш новый президент сознательно или случайно топчется по государственным символам.

В 1917 году у нас были тоже политики, которые отстаивали идею демилитаризацию - Владимир Винниченко, Михаил Грушевский. Они отказались от армии и были захвачены большевистским нашествием", - напоминает эксперт.

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По его мнению, общество должно найти возможность выразить уважение и благодарность армии, несмотря на решение президента.

"Сейчас предлагают провести общественный парад. Зеленский же обещает раздать деньги солдатам в виде премии. Получится, что каждый воин получит 1200 гривен. Это - не та сумма, за которую можно отказаться от государственного символа. Это - просто популизм перед выборами. Заигрывание с пророссийским электоратом", - объясняет Виктор Таран.

Альтернативный общественный парад - это довольно не плохая идея, считает он.

"Зеленский не может принимать его априори. Не может говорить "Слава Украине", ведь не осознает значение этих слов. После отмены государственного парада Зеленский может потерять какой-то процент электорального рейтинга, ведь от него отвернутся избиратели запада и центра Украины. Но юг и восток поддержит эту идею. Поэтому "Слуга народа" таким образом может компенсировать упущенное", - добавляет политолог.

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости. Сэкономленные деньги отдадут военным в виде премий, заявил он в видеообращении в Facebook.