Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости

Сэкономленные деньги президент пообещал передать военным. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости.

Сэкономленные деньги отдадут военным в виде премий, заявил он в видеообращении в Facebook.

"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 мильйонов гривен на премии всем нашим военным", - сказал Зеленский.

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"Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил", - пояснил президент.

Зеленский пообещал, что День Независимости будут праздновать в новом формате.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на усиление эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию Украины.