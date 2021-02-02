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вторник, 02 февраля 2021 12:38

Основателя нового жанра украинской литературы расстреляли

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Основателя нового жанра украинской литературы расстреляли
Валерьян Пидмогильный создал современный роман. Фото: pixabay

Украинский писатель и прозаик времен Расстрелянного возрождения Валерьян Пидмогильный родился 2 февраля 1901 года в селе Писаревка Днепропетровской области.

Для издательства первых приключенческих произведений выбрал псевдоним Лорд Листер.

Семья писателя была бедная. Отец заведовал имением местного помещика, умер рано. Мать работала в экономии графа Воронцова-Дашкова, ее характеризуют как интеллигентную женщину.

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"Так мало родительских ласк выпало на мою долю", - писал Валерьян Пидмогильный.

Сначала писатель учился в церковно-приходской школе. Впоследствии 1918 года в Екатеринославском реальном училище.

"Валериан был способным мальчиком. Было, послушает внимательно урок и уже дома не повторяет. А взамен наберет в учителей и знакомых кипы книг и просиживает над ними всю ночь. Он дружил с моим братом Степаном. Был тихий, застенчивый. Любил ходить на сенокос, на рыбалку к Днепру. И уже тогда мой брат хвастался, что Валериан пишет стихи и рассказы", - вспоминала его односельчанка.

Валерьян Пидмогильный изучал иностранные языки и перевел на украинский произведения Дени Дидро, Клода Гельвеция, Оноре де Бальзака, Анатоля Франса. Был одним из организаторов литературной группировки "Звено", которое 1926-го переименовано в "Марс". Сюда входили талантливые писатели Борис Антоненко-Давидович, Григорий Косынка, Феодосий Осьмачка, Евгений Плужник, Дмитрий Фальковский.

1928 года опубликовал урбанистический роман "Місто", который стал первым произведением такого жанра в украинской литературе, с новыми героями, проблематикой и манерой повествования. Валерьян Пидмогильный создал современный роман, в котором, в отличие от традиционной крестьянской и социальной тематики, акцент перенесен на урбанистическую проблематику. Нарушил философские вопросы бытия и анализировал психику героев, а конфликт разворачивался между людьми с разными мировоззрениями.

8 декабря 1934-го НКВДисты арестовали писателя за якобы "участие в террористической организации, которая имела целью террор против руководителей партии". Следствие сфабриковало факт, что писатель относится к "организации" Евгения Плужника, Николая Кулиша, Валерьяна Полищука, Григория Эпика, Николая Любченко (Кость Котко) - всего 18 человек. На допросах Пидмогильный не признавал себя виновным.

В марте 1935-го его осудили на 10 лет лишения свободы. Наказание отбывал в Соловецком лагере особого назначения, продолжал писать. 3 ноября 1937-го Валерьяна Пидмогильного вместе с более тысячей других украинских политических заключенных расстреляли в урочище Сандармох.

27 января 1911 года родился украинский скульптор, этнограф, коллекционер Иван Гончар. Он с детства лепил, рисовал, вырезал из дерева и бумаги. Объездил всю Украину, чтобы увидеть, зарисовать и собрать лучшие образцы народного творчества. Со временем его коллекция настолько возросла, что он свой дом превратил в музей.

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Дата
02
февраля

Основателя нового жанра украинской литературы расстреляли

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