"Гомонят улицы Киева на чужом языке, а моя хата звенит на родном" - 110 лет назад родился Иван Гончар

27 января 1911 года родился украинский скульптор, этнограф, коллекционер Иван Гончар. Он с детства лепил, рисовал, вырезал из дерева и бумаги. Объездил всю Украину, чтобы увидеть, зарисовать и собрать лучшие образцы народного творчества. Со временем его коллекция настолько возросла, что он свой дом превратил в музей.

Родился Иван Гончар в бедной многодетной крестьянской семье. "Сколько помню себя - всегда лепил, рисовал, вырезал из дерева и бумаги, путешествовал, пел", - рассказывал Гончар. - "Или пас гусей в овраге или овец в степи, или сидел в доме зимой - я всегда творил. Творил по-детски, но без этого жизнь казалась немыслимой. Отец сердился за то, что я все время рылся, как крот, в земле и в глине, и не раз упрекал меня, что я с лепки не буду есть хлеба, позже он сожалел за эти слова".

"1927 года я закончил Липянскую семилетнюю трудовую школу. Учителя настаивали, чтобы я шел в художественную школу. Родители боялись отпускать меня далеко от себя, зная мой неспокойный характер, который приносил мне немало неприятностей. Еще маленьким я перевернул на себя котел кипятка, падал с риги, куда лазил за воробьями, и меня отливали водой. А еще тонул в копанке, i меня еле откачали, а однажды на скаку упал с коня на борону. Меня после того никуда не пускали. Я стал одичавшим и замкнутым", - писал Иван Гончар в автобиографии.

1927 года в его село приехал музыкант и фольклорист Максим Коросташ, который, узнав о талантливом парне, взял его под свою опеку, помог поступить в Киевскую художественно-индустриальную школу и поселил в своей квартире на Гоголевской улице.

Гончар получил 2 диплома - скульптора и агронома - и выбрал искусство. 1-я самостоятельная работа Ивана Гончара, которую экспонировали на выставке "Цветущая социалистическая Украина", - скульптура "Давид Гурамишвили". Впоследствии создал галерею портретов Натальи Ужвий, Ивана Франко, Леси Украинки, Владимира Сосюры, Степана Васильченко, Максима Горького, Бориса Гмыри, Тараса Шевченко, памятник Екатерине Билокур. В 1949 году создал одну из лучших своих работ - мраморную скульптуру молодого Тараса Шевченко, которая хранится в фондах Третьяковской галереи.

Иван Гончар прошел всю войну, служил в войсках связи. После окончания войны в Праге, а затем в Вене работал для художественной военной выставки.

Летом 1946-го Иван женился на девушке из своего села Ярине Костенко, брак продлился около года. Но, по словам знакомых, он не любил об этом вспоминать. Женщины его любили: приходили к нему в гости, звонили, на что Иван Макарович иногда сердито реагировал. Его близким другом и спутником жизни была Аделя Петровна Юрченко, домработница, прожившая в доме Гончара более 30 лет. Похоронив Ивана 1993 года, сама выдержала чуть полгода. "Она страшно тосковала, - вспоминает поэтесса Наталья Поклад. - Когда он умер, то все причитала: "Ванечка-Ванечка, позови меня ..."

Не имея своей семьи, Иван Гончар усыновил сына своего родного брата. "Случилось так, что Иван Макарович приехал в Липянку - я родился в этом доме, он увидел мои рисунки и сказал: "Я тебя заберу в Киев, будешь учиться рисовать", - рассказывает Петр Гончар, художник, директор музея Ивана Гончара. - Потом, как я приехал, они с моим отцом договорились, что он меня усыновит – у Ивана Макаровича своих детей не было, а нас было четверо у отца".

Иван Гончар устроил музей в собственном доме, который построил на выделенной Союзом художников земле, неподалеку от Киево-Печерской лавры. Свои экспедиции Гончар осуществлял самостоятельно. Начинал ездить с весны: из Киева - в область, из области - в район, а затем – по селах. Так художник собрал 7 тыс. предметов: иконы, одежда, деревянные скульптуры, народные инструменты, игрушки, изделия из металла. Отдельный массив коллекции составляют 20 тыс. архивных фотографий из разных регионов Украины. Искусствоведы предполагают, что в коллекции Гончара есть даже работы Тараса Шевченка. Один из жителей села Тарасовка Лисянского района передал ему образ святого Никиты с указанием на то, что он может принадлежать кисти молодого Шевченка.

Гончар открыл музей 1959 года. За несколько лет он стал одним из самых посещаемых мест в Киеве, где собирались шестидесятники и куда приходили зарубежные гости. С популярностью Гончара как коллекционера начал расти и давление на него. Петр Гончар вспоминает, что уже в конце 1960-х были первые угрозы в адрес Ивана Макаровича: однажды подожгли двери, а затем сгорела небольшая мастерская во дворе.

1972 года его исключили из партии с конкретным требованием передать коллекцию в государственные музеи. Потерять партбилет означало потерять работу, ведь тогда все делалось через госзаказ. "Его могли посадить, но на это не было веских причин: он не боролся с властью, правильно цитировал мысли Ленина по развитию нации, - объясняет Петр Гончар. - Конечно, его провоцировали: подсылали людей, которые просили за валюту продать древности. И если бы он продал, то это был бы повод - торгует за валюту. Кроме того, он был настолько влиятелен своим просвещением, что его знали за рубежом. Он даже КГБистов убеждал. Был прецедент, когда подосланный ранее КГБ Борис Ковгар написал открытое письмо о том, что Ивана Гончара нельзя преследовать, потому что он настоящий коммунист. За этот поступок Ковгар отсидел 15 лет".

С началом перестройки Гончару предложили восстановиться в компартии, но он отказался. Умер 18 июня 1993 года от лейкемии в больнице Феофании. Похоронен на Байковом кладбище, недалеко от могилы Ивана Светличного и Ивана Миколайчука.

Иван Гончар создал 1-й в УССР частный музей, который устроил в собственном доме. "Приду я из города в свой родной дом-музей, - и будто приду с чужой страны в свою родную. Бурлит Крещатик, шумят улицы и учреждения седого Киева на чужом, хоть и соседнем языке, а моя хата звенит на родном языке, родной песней. Везде по городу куют ложь против моего народа, плюют ему в душу, оскорбляют его, презирают, лицемерят и оплевывать его. А в моем доме своя святая правда, горячее сердце народа, его теплый дух, согревает наши измученные души", - писал Гончар дневнике.