"Организаторы преступления не лишили себя ответственности за содеянное и предстанут пред правосудием" - Епифаний

Митрополит Епифаний призвал вспомнить жертв Голодомора. Фото: УНИАН

Боль Голодомора Украина разделяет со всем миром. Геноцид украинского народа является преступлением против человечности и правды.

"Украинский народ никогда не успокоится и не примирится с фактом этого преступления, но мы должны молиться за упокой для душ погибших, которого они не знали при земной жизни. Сейчас время открыто говорить друг с другом об этой травме и свидетельствовать миру правду. События того страшного периода истории бросают в отчаяние, и наша миссия - через боль достойно почтить каждую из миллионов жертв Голодомора и не дать подобному преступлению повториться", - отметил в Facebook глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Для коммунистического режима убийство было средством уничтожения национальной идентичности украинцев, указал он.

"Но физическая смерть не означает смерть духовную. Отбросив Бога, организаторы преступления не лишили себя ответственность за содеянное и предстанут пред правосудием и справедливостью, ответив за каждую человеческую смерть", - добавил Епифаний.

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Он указал, что люди до сих пор не знают количества жертв Голодомора.

"Именно поэтому наша молитва за упокой их душ особенно важна. Ведь Господь примет наши молитвы за каждую душу, раненую зверством искусственного голода. Для них свеча памяти, которую мы зажигаем в этот день, является свидетельством того, что их не поглотил мрак, они живут в наших сердцах. Поэтому давайте сейчас каждый в своем доме объединимся в воспоминании и молитве о тех, кто ждет нашей памяти и любви", - подытожил глава ПЦУ.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября. В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.