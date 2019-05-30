"Опухоль лопнула, и часть раковых клеток утекли в брюшную полость" — Еве Загладько на лечение нужно 200 тысяч долларов

Автор: Фото предоставлено Еленой Загладько Еве согласились помочь только в одной израильской клинике.

В 4-летней Евы Загладько из Киева обнаружили нефробластому. В течение 11 месяцев она проходила лечение. Но произошел рецидив. На обследование, операцию, высокодозную химиотерапию и пересадку костного мозга нужно $200 тыс.

"Ева родилась здоровой. Была активной и ничем не болела. Занималась акробатикой, танцами, в развивающей студии. Затем заболела гриппом, нельзя было сбить высокую температуру. Появилась непонятная симптоматика. Начала болеть левая рука. Под ребрами мы нащупали некий "бугорок". В конце июня в "Охматдете" обнаружили новообразования, его размер составил 9 сантиметров. Врачи подтвердили предварительный диагноз нейробластома слева.

Ева прошла 4 блока предоперационной химии, которая дала осложнения на печень. Операция по удалению опухоли вместе с почкой тоже прошла с осложнением. Опухоль лопнула, и часть раковых клеток утекли в брюшную полость.

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Еве назначили 17 сеансов лучевой терапии и 12 блоков химиотерапии. После 6-го блока обнаружили метастаз, его удалили, вскоре — второй, третий. В наших врачей мало опыта лечения подобных ситуаций с успешным результатом. Еве нужно срочно удалять метастазы и делать пересадку костного мозга.

Нас согласилась принять только одна израильская клиника Хадасса. Цена жизни Евы 200 тысяч долларов. Дочь говорит: "Я сильная и смелая". Она живет в надежде, что однажды утром ей скажут, что в больницу больше ехать не нужно, что скоро отрастут ее волосы, и она сможет заплетать косичку "как в Эльзы". И мы ей обязательно подарим ретривера", — рассказывает Gazeta.ua мать Елена Загладько.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 4149 4978 6031 8908 (отец Загладько Евгений Вадимович) или 5168 7573 7856 4902 (мать Загладько Елена Владимировна).