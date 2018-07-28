Определились финалисты фестиваля "Черноморские Игры" 2018

27 июля во Скадовске завершился полуфинал вокального конкурса 16-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры".

Юные участники открыли фестиваль официальным гимном "Черноморских Игр".

Поздравительное письмо в адрес фестиваля направил Председатель Украинского Культурного Фонда, супруга Президента Украины Марина Порошенко.

"Спасибо организаторам "Черноморских Игр" за прекрасную инициативу, которая призвана объединить творческую молодежь со всей Украины. Вы делаете очень важное дело - ищете и поддерживаете юные таланты, а также повышаете уровень культуры и искусства украинского общества", - сказала в своем обращении Марина.

Со сцены участников и гостей фестиваля приветствовали организаторы, почетные гости и партнеры "Черноморских игр": основатель фестиваля Николай Баграев, председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, глава "Благотворительного фонда Евгения Рищука" Евгений Рищук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине господин Ли Янг Гу, Почетный консул Королевства Швеции, президент компании "Виндкрафт" Карл Стурен.

Николай Баграев напомнил историю "Черноморских Игр" и провел параллель со школьным выпускным классом: "История "Черноморских Игр" продолжается. Нам сегодня исполнилось 16 лет. Если провести аналогию со школьным образованием, то сейчас мы в 11-м выпускном классе. Но мы не собираемся на этом останавливаться, потому что дети Украины должны иметь возможность для творческой реализации, а "Черноморские Игры" дают им такую ​​возможность. Фестиваль существовал, существует и будет существовать в будущем"

Также в первый день фестиваля начал работу дискуссионный клуб, где продюсер Алена Мозговая ответила на многочисленные вопросы и дала советы родителям как помочь развить талант ребенка: "Надо быть настойчивым, чтобы стать успешным певцом, потому что не все случается сразу. История знает примеры, когда признание приходит как в юном так и в зрелом возрасте. Главное, чтобы вы знали, что сцена - это ваше ", - сказала Елена участникам фестиваля.

Певица Alyosha спела вместе со всеми участниками вновь гимн "Черноморских Игр-2018", который она написала в тандеме со своим продюсером Вадимом Лисой.

"Создать гимн "Черноморских Игр" - огромная честь и благородная миссия!

Мы приняли эту эстафету и очень поражены талантом и профессионализмом юных исполнителей. Именно они вдохновляют делать этот мир лучше!", - прокомментировала Alyosha.

Оценивало выступления конкурсантов жюри, в состав которого вошли известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец, композитор ), Алена Савинова (директор музыкальной школы А +, преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор "Хит Fm"), Роман Муха (продюсер телеканала М2).

Кроме полуфиналистов, на сцене выступили звездные гости и выпускники фестиваля, среди которых: обладательница Гран-при "Черноморских Игр-2017" Лиза Волощенко, украинский бойз-бэнд "D-SIDE BAND", певица Alyosha, TamerlanAlena (Алена Омаргалиева - первый премия "Черноморских Игр" 2002) и Тина Кароль (лауреат "Черноморских Игр -1999").

Провели фестивальный день ведущие канала М1: Мила Еремеева, Денис Христов, Галина Завийская и Андрей Черновол.

А в финал прошли следующие конкурсанты:

Категория "Девушки младшая группа"

1. Довбуш Надежда

2. Гарбузюк Ольга

3. Бугайчук Дарья

Категория "Ребята младшая группа"

1. Политов Ярослав

2. Сервер Карабаев

3. Галас Артур

Категория "Девушки средняя группа"

1.Красновецькая Дарина

2.Чорна Дарья

3. Швец Дария

Категория "Вокальный Группа"

1. Дуэт Арина Никонова и Виктор Шевченко

2. Детский театр песни Паприка

3. Дуэт Анна и Ольга Никоновые

Категория "Народное пение"

1. Лень Соломия

2. Чирва Анна

3. Шегеда Ирина

Категория "Ребята старшая группа"

1. Березовский Вадим

2. Федоряка Владислав

3. Хамза Рауль

Категория "Девушки старшая группа"

1. Иващенко Элина

2. IZABELLA

(Иващенко Изабелла)

3. Алучана Феджы



Напоминаем, что 16 Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходит при поддержке Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценатом фестиваля выступает Burisma group. Партнер фестиваля - Благотворительный фонд Евгения Рищука. Эко-энергетика фестиваля - Vindkraft. Авиаперевозчик фестиваля - Международные Авиалинии Украины. Медиапартнеры фестиваля - М1, ХитFM, "Обозреватель.ua", "KOLOBOK.UA". Медицинская помощь - Бориска.