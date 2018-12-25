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вторник, 25 декабря 2018 16:38

Окружной админсуд Киева напомнил об ответственности за невыполнение решений суда

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Окружной админсуд Киева напомнил об ответственности за невыполнение решений суда
Окружной админсуд Киева напомнил, что решение суда должны выполнять все. Фото: Оask

Невыполнение решений суда может повлечь за собой ответственность в виде штрафа, привлечение к уголовной ответственности и лишения свободы.

Об этом говорится в заявлении Окружного административного суда Киева на официальном сайте ведомства.

В суде отметили, что попытки дискредитации судебной ветви власти, в частности со стороны представителей исполнительной власти, нарушают законы Украины и подрывают доверие общества к судебной ветви власти.

"Всегда удивляет, с каким упорством представители исполнительной власти нарушают не только требования отечественного законодательства относительно невмешательства в ход судебного разбирательства, уважения к независимости суда, но и положения международного права, согласно которым, комментируя решение судей, исполнительная и законодательная власть должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней ", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что невыполнение постановлений суда является основанием для наложения штрафа, а также для привлечения к уголовной ответственности и лишения свободы. Существует законный порядок обжалования решений суда.

"В случае несогласия с решением административного суда, лицо, даже если оно чиновник уважаемого в стране органа, должен открыть КАС Украины и наверняка "дивиться" от предоставленного ему права его обжаловать в апелляционном порядке, после чего немедленно им воспользоваться", - отметили в ведомстве.

11 декабря Окружной админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы и постановил компенсировать ему сумму зарплаты за период "вынужденного прогула".

Насиров заявил, что планирует снова возглавлять ГФС.

Кабмин уволил Насирова 31 января. Суд отстранил его от должности еще в марте 2017-го. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Следствие считает, что он в течение 2015-2016-х, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнедраинвест", ООО "Недра Геоцентр".

Кабинет министров готовит апелляцию на решение суда восстановить Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

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