Оккупированную Ялту засыпало камнями - уходящая неделя в ярких фото

Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua
Третью неделю украинцы следят за ходом матчей на Евро-2020. После неудачного выступления сборной в групповой стадии шанс на выход в 1/8 нам подарила сборная Швеции.
22 июня в Украину посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Как прошла встреча с Владимиром Зеленским читайте в этом материале.
Ни дня не проходило на этой неделе без обстрелов боевиками наших позиций на Донбассе. В результате имеем невосполнимые потери - погиб старший солдат Андрей Гонар с 58-й мотопехотной бригады им. Гетмана Ивана Выговского.
Также осколочные ранения получил еще один наш защитник.
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В столице после локдауна стартовал юбилейный Книжный арсенал. Как проходит действо - читайте в наших материалах.
Мощные ливни после недельной жары накрыли Украину. Непогода натворила бед во всех регионах.
Жара, которая неделю держалась над Украиной, побила ряд температурных рекордов. Больше всего донимала жителей северных и центральных регионов.
День рождения монарха в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, и во вторую субботу июня. После этого в стране проходит ряд светских мероприятий. В том числе и неделя вооруженных сил Ее Величества.
Ежегодно в австрийском городе Брегенц проходит фестиваль искусств. Его особенностью является плавучая сцена на Боденском озере.
Папа Римский Франциск 23 июня провел еженедельную аудиенцию в Ватикане. На этот раз на службу пришел Человек-Паук.
Жара донимает не только украинцев. В Китае 21 июня начинается Порог лета - Сячжы. Его празднуют поеданием блюд с локшини. в Китае по этому поводу существует множество поговорок. Например: "Пельмени - на Порог зимы, лапша - на Порог лета".
Спасатели продолжают поиск выживших, что могут находиться под завалами 12-этажного дома, который упал в округе Майами-Дейд, штат Флорида, в четверг утром.
Известно о смерти четырех человек, еще 159 считаются пропавшими без вести. Под завалами могут оставаться еще много людей.
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