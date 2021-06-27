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воскресенье, 27 июня 2021 19:30

Оккупированную Ялту засыпало камнями - уходящая неделя в ярких фото
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Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua

Третью неделю украинцы следят за ходом матчей на Евро-2020. После неудачного выступления сборной в групповой стадии шанс на выход в 1/8 нам подарила сборная Швеции.

Автор: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images
  Украинские футбольные болельщики сидят в фан-зоне в центре Киева 21 июня, наблюдая за матчем предварительного раунда группы С Евро-2020 между Украиной и Австрией, который проводится в Бухаресте, Румыния
Украинские футбольные болельщики сидят в фан-зоне в центре Киева 21 июня, наблюдая за матчем предварительного раунда группы С Евро-2020 между Украиной и Австрией, который проводится в Бухаресте, Румыния

22 июня в Украину посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Как прошла встреча с Владимиром Зеленским читайте в этом материале.

Автор: Getty Images
  Президент Украины Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили встречаются в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили встречаются в Киеве

Ни дня не проходило на этой неделе без обстрелов боевиками наших позиций на Донбассе. В результате имеем невосполнимые потери - погиб старший солдат Андрей Гонар с 58-й мотопехотной бригады им. Гетмана Ивана Выговского.

Автор: Виктор Кошкин / Агентство Анадолу через Getty Images
  Кот отдыхает у автомата на передовой позиции неподалеку от Волновахи, Донецкая область, 22 июня 2021 года
Кот отдыхает у автомата на передовой позиции неподалеку от Волновахи, Донецкая область, 22 июня 2021 года

Также осколочные ранения получил еще один наш защитник.

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В столице после локдауна стартовал юбилейный Книжный арсенал. Как проходит действо - читайте в наших материалах.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Книжный Арсенал открылся в Киеве по адресу Лаврская, 12. Попасть туда можно до конца дня 27 июня
Книжный Арсенал открылся в Киеве по адресу Лаврская, 12. Попасть туда можно до конца дня 27 июня

Мощные ливни после недельной жары накрыли Украину. Непогода натворила бед во всех регионах.

Автор: REUTERS
  Так выглядит стоянка троллейбусов после обильных осадков и наводнений в оккупированной Ялте, Крым, 22 июня 2021 года. Потоки воды принесли с собой камни с гор
Так выглядит стоянка троллейбусов после обильных осадков и наводнений в оккупированной Ялте, Крым, 22 июня 2021 года. Потоки воды принесли с собой камни с гор

Жара, которая неделю держалась над Украиной, побила ряд температурных рекордов. Больше всего донимала жителей северных и центральных регионов.

Автор: REUTERS / Глеб Гаранич
  Дети играют в фонтане в жаркий летний день в центре Киева, Украина, 24 июня 2021
Дети играют в фонтане в жаркий летний день в центре Киева, Украина, 24 июня 2021

День рождения монарха в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, и во вторую субботу июня. После этого в стране проходит ряд светских мероприятий. В том числе и неделя вооруженных сил Ее Величества.

Автор: Getty Images
  Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон катается на бронированной машине нового полка во время визита по случаю Недели вооруженных сил в гарнизоне Олдершот 24 июня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон катается на бронированной машине нового полка во время визита по случаю Недели вооруженных сил в гарнизоне Олдершот 24 июня

Ежегодно в австрийском городе Брегенц проходит фестиваль искусств. Его особенностью является плавучая сцена на Боденском озере.

Автор: Getty Images
  Актеры репетируют "Риголетто" накануне фестиваля в Брегенце 23 июня 2021 года
Актеры репетируют "Риголетто" накануне фестиваля в Брегенце 23 июня 2021 года

Папа Римский Франциск 23 июня провел еженедельную аудиенцию в Ватикане. На этот раз на службу пришел Человек-Паук.

Автор: Getty Images
  Аудиенция Папы Римского Франциска состоялась 23 июня 2021 года
Аудиенция Папы Римского Франциска состоялась 23 июня 2021 года

Жара донимает не только украинцев. В Китае 21 июня начинается Порог лета - Сячжы. Его празднуют поеданием блюд с локшини. в Китае по этому поводу существует множество поговорок. Например: "Пельмени - на Порог зимы, лапша - на Порог лета".

Автор: Getty Images
  В китайском Нинбо люди спасаются от жары в в фонтанах, имеющих форму рыбьей чешуи
В китайском Нинбо люди спасаются от жары в в фонтанах, имеющих форму рыбьей чешуи

Спасатели продолжают поиск выживших, что могут находиться под завалами 12-этажного дома, который упал в округе Майами-Дейд, штат Флорида, в четверг утром.

Автор: Getty Images
  На аэрофотоснимке поисково-спасательный персонал работает после частичного обрушения 12-этажного здания Champlain Towers South 24 июня 2021 в городе Серфсайд, Флорида. Поисково-спасательные работы продолжаются
На аэрофотоснимке поисково-спасательный персонал работает после частичного обрушения 12-этажного здания Champlain Towers South 24 июня 2021 в городе Серфсайд, Флорида. Поисково-спасательные работы продолжаются

Известно о смерти четырех человек, еще 159 считаются пропавшими без вести. Под завалами могут оставаться еще много людей.

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Дата
27
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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