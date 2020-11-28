Одна из самых боеспособных авиабригад празднует годовщину: впечатляющее видео

Фото: facebook.com/831BrTA

27 ноября празднует день создания части Миргородская 831 бригада тактической авиации.

Бригада вооружена истребителями Су-27 и учкбно-боевыми самолетами Л-39. Является одной из самых боеспособных единиц военно-воздушных сил Украины.

Миргородские военные летчики неоднократно принимали участие в международных авиашоу на летных площадках стран Европы - в Великобритании, Чехии, Словакии, Австрии, Румынии, Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные летчики испытали модернизированную ракету "воздух–поверхность" — видео

Так, выступление украинского летчика 831-й бригады подполковника Юрия Булавки на истребителе Су-27 признано лучшим пилотажем на польском авиашоу Gdynia Aerobaltik-2019.

Полковник Александр Оксанченко получил на авиашоу CIAF-2017 в Чехии трофей "За безупречный лучший динамический показ". А годом ранее также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.

1 декабря 2018 бригада получила модернизированные Су-27С1М и два Л-39М1.

4 сентября истребители 831 бригады осуществляли сопровождение бомбардировщиков ВВС США Boeіng B-52 через территорию Украины к побережью Азовского моря и в обратном направлении.

Украинские истребители Су-27 отработали взлет-посадку на автомобильной трассе Киев-Чоп.