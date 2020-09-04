Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной

Украинские военные летчики сопровождали В-52 по территории Украины. Фото: facebook.com/pvkshid

Сегодня, 4 сентября стратегические бомбардировщики ВВС США Boeing B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины.

Их сопровождали истребители Воздушных Сил ВСУ Су-27 и МиГ-29, сообщает пресс служба Минобороны Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские истребители показали мастер-класс видео полетов

"Бомбардировщики вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании утром 4 сентября, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса", - говорится в сообщении.

Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

"Патрулирование носит плановый характер для достижения взаемосовместительства стран НАТО и партнеров. Вероятно что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем ", - информирует Минобороны.

Boeing B-52 Stratofortress - американский многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Находится на вооружении ВВС США с 1955 года.

Среди арсенала бомбардировщика различные виды вооружения, в том числе ядерное. В целом внутренняя бомбовая нагрузка составляет 31500 кг.

Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины. Украинские истребители — пара Су-27 и пара МиГ-29 сравнялись с американскими самолетами и осуществили их сопровождение по заданному маршруту.