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понедельник, 19 августа 2019 16:20

Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу
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Демонстрационный выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27
Фото: Пресс-центр воздушное командование "Центр"
Демонстрационный выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27
Демонстрационный выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27
Демонстрационный выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27
Демонстрационный выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27

Польское авиашоу Gdynia Aerobaltik-2019 покорило демонстрационное выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27.

Его полет признали лучшим пилотажем, сообщает в Facebook пресс-центр воздушное командование "Центр".

"Украинские экипажи Су-27, Су-24 и Ил-76МД, которые принимали участие в авиационном показе, возвращаются в Украину. Стоит отметить, что украинский бомбардировщик типа Су-24 впервые принимал участие в международном авиационном показе, - пишут в пресс-центре. - Во время статического показа посетители осмотрели самолеты Су-27, Су-24 и Ил-76МД, фотографировались и общались с летными экипажами, благодарили за незабываемые и непревзойденное выступление подполковника Юрия Булавки".

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Авиашоу прошло в польском городе Гдыня.

В сети показали, как пилоты производимого в Украине Ан-124 в условиях мощного бокового ветра посадили самолет-гигант.

Видео выложили на Facebook-странице авиастроительного концерна "Антонов".

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