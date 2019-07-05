Обязательный дресс-код и обмен ролями - как празднуют день семьи в Украине

Традиционно 8 июля в Украине празднуют день семьи. Он приходится на день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Они являются образцом христианской семьи.

День семьи начали праздновать с 2012 года. Указ Президента "о праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011-го. Эту дату отмечают только в Украине. В мире большинство стран отмечает день семьи 15 мая. Эта дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН с 1993 года.

Автор: Facebook 8 июля празднуют день семьи

В этом году в Киеве впервые празднуют день семьи. В 16:00 на Контрактовой площади соберутся киевляне и гости города. Организаторы подготовили праздничную программу с розыгрышем призов, развлечениями для детей, выставка-ярмарка творческих работ семей столицы и мастер-классы народных ремесел. Состоится конкурс на лучшую семейную визитку по теме "Дерево рода". В 18:30 состоится торжественная церемония награждения семей Киева, которые прожили в браке 50 и более лет, победителей городского конкурса "Семья года", одиноких отцов и матерей, которые сами воспитывают детей, победителей конкурса на лучшую семейную визитку. Завершит праздничное событие гала-концерт с участием известных исполнителей, участников телевизионных талант-шоу.

Автор: Facebook 8 июля празднуют день семьи

"День семьи празднуем дважды в год. Первый - 15 мая, второй - 8 июля. В этот день стараюсь отложить все дела на потом и провести время со своей семьей. Ходим в центральный парк, едим сладкую вату и катаемся на аттракционах", - рассказывает Gazeta.ua Александр Воловик из Винницы.

Автор: Facebook 8 июля празднуют день семьи

В Ивано-Франковске впервые пройдет фестиваль семьи, с обязательным дрескоду вышивкой . В программе предусмотрены психологические мастерские, конкурсы, спектакли, часовой конкурс вышиванки.

Автор: Facebook 8 июля празднуют день семьи

"Ежегодно в этот день меняемся с детьми ролями. Родители в роли детей, дети - в роли родителей. Устанавливаем правила и так развлекаемся. Прошлого года 7-летний сын ходил в классическом костюме по дому и командовал 11-летней сестренкой, а она готовила ему яичницу. За счет этого дети понимают, как оно быть взрослыми, а родителям тоже иногда хочется побыть детьми", - рассказывают Елена и Николай Мороз из столицы.

Автор: Facebook 8 июля празднуют день семьи

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В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери. Праздник установлен согласно Указу Президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая.

В этот день поздравляют исключительно матерей и беременных женщин – будущих мам. Праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов – отмечать этот день как день единства матерей в борьбе за мир.