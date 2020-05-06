Община Пуще-Водицы обратилась к Кличко с просьбой расторгнуть договор аренды с Киевгорстроем

Общину курортного поселка беспокоит строительство жилых домов на рекреационных землях. Об этом журналистам программы ШУСТРОВА LIVE рассказал один из подписантов письма, житель Пуще-Водицы Петр Тигунов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По меньшей мере трое столичных чиновников могли быть причастны к скандальному строительству в Пуще-Водице

"В договоре аренды земельного участка между территориальной общиной города Киева в лице Киевского городского совета и холдинговой компанией Киевгорстрой четко прописана возможность досрочного расторжения настоящего договора по инициативе арендодателя в случае нарушения использования участка арендатором способом, противоречащим экологическим требованиям. Никаких сомнений в том, что уничтожение более 200 деревьев в рекреационной зоне курорта Пуща-Водица - это нарушение обязательств арендатора", - отметил Тигунов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пущу-Водицу застраивают по схеме скандального строительства

Письмо также адресовано президенту Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Компания Киевгорстрой строит в Пуще-Водице по улице Квитки Цисык апарт-комплекс. Участок площадью 0,69 га в 2017-м году было предоставлено холдинговой компании в аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако на самом деле там строят обычные жилые дома, а квартиры - "апартаменты" активно продаются уже более года.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту незаконного строительства. Речь идет о фактах вырубки более 200 деревьев, повреждении объектов культурного наследия и злоупотреблении властью или служебным положением.

23 марта Окружной административный суд Киева остановил действие градостроительных условий и ограничений и разрешения на выполнение строительных работ и запретил Киевгорстрою осуществлять любые строительные работы на участке.